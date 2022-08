Vous payez encore des frais de tenue de compte ? Il serait temps de passer à une banque en ligne comme Fortuneo. L’ouverture, la tenue de compte et la carte bancaire sont gratuites et il y a même une prime de bienvenue qui peut atteindre les 150 euros.

Depuis plusieurs années maintenant, Fortuneo se hisse parmi les banques en ligne les plus recommandables en France. Elle a d’ailleurs récemment été élue meilleure banque de 2022. Entre les cartes bancaires premium et gratuites (sous conditions) et la diversité de ses produits financiers, il faut dire que Fortuneo ne manque pas d’atouts pour ses clients.

Jusqu’au 13 septembre, cette banque en ligne offre une bonne raison supplémentaire de la choisir. Fortuneo octroie jusqu’à 150 euros de prime de bienvenue à ses nouveaux clients, pour une première ouverture de compte bancaire avec une carte Gold CB Mastercard. On vous explique les conditions et comment en profiter.

Fortuneo : jusqu’à 150 € de bienvenue pour les nouveaux clients

Du 30 août au 13 septembre, Fortuneo gonfle sa prime de bienvenue qui passe de 80 euros à 150 euros pour une première ouverture de compte bancaire avec carte Gold CB Mastercard. Une belle somme qui tombe à pique pour parfaire son matériel de rentrée.

Comment en profiter ? C’est assez simple :

Souscrire à un compte bancaire individuel ou joint chez Fortuneo ;

Choisir la carte bancaire Gold MasterCard ;

Entrer le code FTNSEPT lors de l’inscription ;

lors de l’inscription ; Réaliser 5 paiements au moyen de la carte souscrite avant le 4 décembre.

Une fois toutes ces étapes passées, vous recevrez alors la prime de 150 euros sur votre compte (sous réserve d’acceptation de la demande par Fortuneo).

Si vous n’atteignez pas les conditions de revenus requises pour profiter gratuitement de la carte Gold Mastecard (1 800 € net mensuels pour un compte bancaire individuel ou joint avec une seule carte), une prime est aussi disponible avec la carte Fosfo. Cette bancaire gratuite sans condition de revenus vous permet d’obtenir une prime de bienvenue de 70 euros.

Fortuneo : une carte bancaire qui ne vous coûtera sûrement rien

C’est simple, l’utilisation d’une carte bancaire Fortuneo ne vous coûte rien à condition de l’utiliser au moins une fois par mois. Une condition très simple à remplir afin de ne plus jamais avoir à payer de frais.

Les 3 cartes principales de la banque en ligne // Source : Fortuneo

Ce n’est pas le seul avantage de Fortuneo. Chacune de ces trois cartes permet de réaliser des paiements et des retraits en devises étrangères sans avoir à payer de frais. Vous aurez ainsi tout le loisir d’utiliser votre carte lors de vos vacances sans craindre d’importantes pénalités.

Banque en ligne oblige, Fortuneo est doté d’une application mobile particulièrement complète. Elle permet évidemment de consulter ses comptes, mais surtout d’agir sur un certain nombre de paramètres sans passer par un téléconseiller. Augmentation du plafond (sous réserve d’acceptation), désactivation des paiements en ligne ou blocage de la carte sont autant de variables que vous pouvez modifier gratuitement depuis l’app.

Une banque de premier choix pour placer ses économies

Fortuneo n’est pas seulement une excellente banque pour les opérations du quotidien. Elle offre également une très grande variété de produits financiers dans lesquels vous pouvez placer vos économies, voire les faire fructifier.

Au-delà des traditionnels livrets réglementés comme le Livret A ou le LDDS, Fortuneo permet à chacun d’investir dans des produits potentiellement plus rémunérateurs pour des projets à moyen et long terme.

L’assurance-vie en fait partie, et elle est disponible sous deux formes chez Fortuneo. On retrouve une gestion sous mandat, c’est-à-dire que ce sont des experts qui sélectionnent les supports dans lesquels est investi votre argent. Le tout en fonction de vos objectifs et de votre appétence au risque.

Vous pouvez consulter tous vos livrets depuis l’application Fortuneo // Source : Fortuneo

Si vos connaissances en matière de marchés financiers vous semblent suffisantes pour vous passer d’un expert, Fortuneo permet d’opter pour une gestion libre. Ici, vous choisissez vous-même dans quels supports investir. Une liberté que l’on retrouve aussi sur le compte-titre et le PEA, pour investir directement en bourse.

Pour chacun de ses produits, la consultation des performances et le pilotage de vos investissements se font directement depuis le site ou l’application mobile de Fortuneo. Vous n’avez là non plus pas besoin de passer par un téléconseiller.

Changer de banque est maintenant plus facile

Grâce au service d’aide à la mobilité bancaire neoChange de Fortuneo, changer d’établissement est maintenant beaucoup plus simple. En utilisant ce service, vous autorisez Fortuneo à effectuer plusieurs démarches à votre place afin de gagner du temps.

Votre nouvelle banque va ainsi automatiquement identifier les prélèvements et virements récurrents d’organismes comme la CAF ou l’Assurance-Maladie, puis leur transmettre vos nouvelles coordonnées bancaires. Vous n’avez donc plus besoin de le faire manuellement.

Le service d’aide à la mobilité bancaire neoChange permet également de clôturer votre ancien compte de dépôt et de transférer l’argent qui y repose chez Fortuneo.

En bref, c’est devenu presque aussi simple de que de changer de forfait mobile. De quoi profiter de la prime de bienvenue de 150 euros (sous conditions) et d’une banque en ligne gratuite et compétitive sans mauvaise surprise.