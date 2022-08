Les résultats des recherches entre guillemets s’affichent désormais de manière plus précise sur le moteur de recherche Google.

Tout le monde sait comment faire une recherche sur Google. Il suffit d’aller sur le moteur de recherche, de renseigner votre requête, d’appuyer sur « entrer », et hop, le tour est joué. Et, certes, cette méthode marche. Cependant, elle n’est pas toujours la plus efficace.

Il existe tout un tas d’astuces pour faire des recherches de manière pertinente sur Google, qui sont encore trop souvent ignorées. Parmi ces astuces, la recherche entre guillemets et l’une des plus avantageuses. Google a annoncé le 4 août 2022 qu’il venait de l’améliorer et de la rendre encore plus performante.

Les résultats des recherches avec guillemets sont très différents. // Source : Capture d’écran Numerama

Google améliore ses recherches entre guillemets

Les recherches entre guillemets « » (Numerama utilise des guillemets français, mais les guillemets anglais fonctionnent également) permettent de faire un type de requête particulier sur Google : ces symboles servent à chercher des expressions exactes.

Encore une fois, cela peut sembler évident : bien sûr que Google fait des recherches exactes. Cependant, le moteur de recherche n’a pas la même façon que nous d’appréhender les mots et les phrases. Pour faire une recherche contenant une expression exacte, et non pas chaque mot séparément, il faut utiliser la recherche entre guillemets. Par exemple, la requête « Numerama vous explique » va chercher cette phrase précise sur tout le web, tandis que Numerama vous explique (sans guillemets) affichera les résultats pour « Numerama » + « vous » + « explique ».

Les recherches entre guillemets sont donc très performantes pour certains besoins — et Google va les rendre encore plus efficaces. Dans un post de blog publié le 4 août, Yonghao Jin, un ingénieur de Google, indique que les « extraits de texte que nous affichons avec les résultats (c’est-à-dire, le texte que vous voyez et qui décrit le contenu) se concentreront autour de la partie où apparaît la phrase ou les mots entre guillemets ». Concrètement, l’extrait lisible en dessous des résultats permettra de mieux localiser la position de la phrase sur le site.

Ainsi, « vous pourrez mieux identifier l’endroit où trouver votre recherche après avoir cliqué sur le lien », continue Yonghao Jin. « Pour les recherches effectuées depuis un ordinateur, la phrase recherchée apparaîtra en gras » — une mesure qui ne sera cependant pas disponible pour les recherches depuis un smartphone.

Le moteur de recherche a fourni un exemple visuel pour montrer la nouveauté : dans le cas où vous feriez une recherche « google search », l’extrait en dessous des liens s’affiche désormais comme ci-dessous.