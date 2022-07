L’heure de la fin de la télécopie a sonné chez Free. L’opérateur annonce la fin de son service fax pour la fin novembre 2022.

L’horloge parlante a été arrêtée pour sa désuétude et la chute drastique de la fréquentation du service. On devine sans mal que c’est pour les mêmes raisons que Free a décidé de mettre fin, d’ici le 30 novembre 2022, à son service de fax. Le fournisseur d’accès à Internet a commencé à prévenir sa clientèle début juillet, fait savoir le site Univers Freebox.

Free avait lancé son service fax en 2007

Le service permet d’envoyer et de recevoir des fax gratuitement, via Internet. Pour y accéder, c’est dans l’espace abonné Freebox qu’il faut se rendre. Mais dans les pages d’assistance de l’opérateur trône désormais un message prévenant de l’arrêt prochain du service. Selon Univers Freebox, l’outil est d’ores et déjà retiré pour les personnes ne l’ayant pas activé.

Voilà le genre d’appareil qu’une personne dans les années 2000 identifiera avec peine. // Source : Dave Crosby

L’ajout du service fax chez Free remonte à 2007 pour l’offre son offre ADSL. C’était à l’époque une manière pour la société de s’émanciper un peu plus de l’opérateur historique. Par le passé, il était indispensable de prendre un abonnement chez France Télécom (devenu par la suite Orange) pour émettre et réceptionner des télécopies.

Quinze ans plus tard, l’intérêt des télécopieurs s’est fortement effondré, en tout cas en France. Ces appareils sont parfois remplacés par des machines qui envoient les documents en pièces jointes dans un mail, ou bien par des ordinateurs raccordés à des imprimantes et des scanners. Un smartphone prenant en photo un document peut même suffire.