L'explosion d'un satellite, visé par un tir de missile russe, a formé un nuage de débris spatiaux. Ceci a obligé l'ISS à manœuvrer pour les éviter, et son équipage à se tenir prêt à évacuer, au cas où. Les éclats ont pu être vus par un réseau de télescopes.

Un test militaire mené par la Russie à la mi-novembre 2021 a eu d’importantes conséquences : l’explosion, provoquée par la destruction d’un satellite avec un missile, a créé un nuage de débris dans l’espace. Il a obligé la Station spatiale internationale (ISS) a faire une manœuvre d’évitement, et son équipage à se retrancher dans les vaisseaux, par mesure de prudence. Les 7 astronautes étaient ainsi prêts à évacuer en cas de problème. Heureusement, il n’y a pas eu besoin d’aller jusque là, pour l’instant. Mais ces débris demeurent une menace à plus long terme.

Les éclats provoqués par l’explosion ont pu être repérés dans des images obtenues par un réseau de télescopes, note Space.com. Elles ont été obtenues par Numerica Corporation, une société qui assure un suivi des débris spatiaux. Un partenaire de la société, Slingshot Aerospace, a partagé les clichés dans un tweet le 15 novembre. On y voit le satellite Cosmos 1408 qui a été visé par le tir, avant l’impact, puis les débris qui en restent après.

Numerica Corporation a également pu capturer une vidéo peu après la collision. « Les zones encerclées montrent les débris nouvellement créés en orbite terrestre basse par le test anti-satellite russe (ASAT) contre Cosmos 1408 », décrit la société dans sa publication.

In addition to these images, Slingshot Aerospace’s partner @numerica_corp has also provided a video from shortly after impact. The circled areas show the newly created debris in LEO from the Russian anti-satellite test (#ASAT) against #Cosmos1408. pic.twitter.com/E1FZbjVZEy

— Slingshot Aerospace (@sling_shot_aero) November 15, 2021