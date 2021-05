La première éclipse de l'année 2021 a lieu ce 26 mai. La France ne se trouve pas dans la zone de visibilité. Néanmoins, il reste possible de profiter de cet événement astronomique en ligne et en direct.

La prochaine éclipse de Lune est imminente : le mercredi 26 mai 2021, la Lune passe dans l’ombre de Terre. Cette éclipse totale ne sera pas visible de partout sur la planète. La France n’est malheureusement pas dans sa zone de visibilité. Cependant, il reste possible d’assister au spectacle en ligne et en direct.

L’Agence spatiale européenne (ESA) a prévu de diffuser cet événement en direct, en compagnie du Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), l’organisme australien pour la recherche scientifique.

Quand ? Le mercredi 26 mai 2021, à partir de 11h30 et pour une durée de 3h30.

Le mercredi 26 mai 2021, à partir de 11h30 et pour une durée de 3h30. Où ? Sur la web TV de l’ESA (attention, il faut bien choisir la web TV numéro 2, et non la 1).

Sur la web TV de l’ESA (attention, il faut bien choisir la web TV numéro 2, et non la 1). Quoi ? L’observation en direct de l’éclipse totale de Lune du 26 mai 2021, vue depuis l’Australie.

Lors de ce direct, l’ESA va diffuser l’événement depuis sa Station de New Norcia (DSA 1 pour « Deep Space Antenna 1 ») en Australie, qui dispose d’une antenne parabolique de 35 mètres de diamètre. Le DSA 1 a été fabriqué pour assurer des communications avec l’espace lointain, notamment pour soutenir des missions comme Mars Express, Rosetta ou Gaia.

Quand l’éclipse sera-t-elle maximale ?

La phase de totalité de cette éclipse s’annonce très brève : 14 minutes et 42 secondes. Voici les phases pour se repérer.

Phases Instants (heure de Paris) Entrée dans la pénombre 10h47 Entrée dans l’ombre 11h44 Début de la totalité 13h11 Maximum de l’éclipse 13h18 Fin de la totalité 13h26 Sortie de l’ombre 14h52 Sortie de la pénombre 15h49

Puisqu’il s’agit d’une éclipse totale de Lune, on devrait normalement pouvoir observer la face visible de l’astre prendre une coloration rougeâtre. Ce phénomène, évidemment temporaire, est lié au fait que la lumière du Soleil reçue par la Lune passe alors par l’atmosphère terrestre. Notre atmosphère, en filtrant certaines longueurs d’onde de la lumière, ne laisse passer que le rouge. Il faut cependant souligner que l’aspect et l’intensité de ce « rougissement » sont variables selon les éclipses, et dépendent des conditions météorologiques atmosphériques.

Par contre, si vous entendez parler d’une « super Lune » ou d’une « Lune des fleurs » pour ce 26 mai, sachez que ces expressions n’ont aucun fondement astronomique. La première expression désigne un phénomène que les scientifiques préfèrent nommer « périgée-syzygie » (quand la pleine Lune se produit à peu près au même moment que celui où la Lune est à sa distance minimale avec la Terre). La deuxième est un emprunt à une tradition culturelle nord-américaine : l’expression est souvent utilisée maladroitement dans les communications officielles de la Nasa.

La prochaine éclipse de Lune est prévue pour le 19 novembre 2021. Ce sera une éclipse partielle, visible depuis l’Europe du Nord, l’Asie et l’Amérique du Nord et du Sud.

À lire : Où voyager pour voir les éclipses de Soleil et de Lune en 2021 ?

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo