L'agence spatiale américaine a mis en ligne les plans pour fabriquer un petit hélicoptère en papier. Numerama vous explique comment le reproduire, et toutes les expériences que vous pourrez mener avec.

Vous avez certainement déjà vécu cette scène : vous êtes (à nouveau) en plein confinement, et ce week-end, enfermé tout seul chez vous pour la 40è semaine consécutive, vous cherchez quelque chose à faire. Quelque chose en rapport avec la Nasa, Perseverance et Ingenuity. Et, de préférence, une activité manuelle.

Vous êtes servi. À l’occasion du premier vol d’essai d’Ingenuity, le petit hélicoptère envoyé sur Mars en même temps que le rover Perseverance, l’agence spatiale américaine a mis en ligne des plans, afin de vous permettre de construire votre propre petit hélicoptère en papier. Il ne s’agit pas ici de reproduire Ingenuity en papier — cela demanderait certainement plus de temps et de passion pour l’origami –, mais de vous permettre de construire un modèle simple, qui fera un vol plané pendant la descente. Vous pouvez retrouver les plans à imprimer et les instructions (en anglais) sur le site de la Nasa.

Numerama vous explique tout et vous accompagne dans votre week-end scientifique.

Qu’est-ce que c’est que cette histoire d’hélicoptère en papier ?

C’est une idée de la Nasa : l’agence spatiale a publié le 8 avril 2021 une vidéo et un tutoriel, dans lequel elle explique pas à pas comment faire pour fabriquer votre propre petit hélico, mais surtout, toutes les expériences que vous pouvez réaliser avec.

Pas besoin d’être fort en origami ou d’avoir à sa disposition énormément de matériel : vous aurez juste besoin d’une feuille de papier et d’une paire de ciseaux. Si vous possédez une imprimante (ou que vous pouvez utiliser celle de votre voisin), vous pourrez imprimer le patron, téléchargeable sur le site de la Nasa. Si vous n’avez pas d’imprimante (ou que votre voisin n’a plus d’encre), pas de panique ! Vous pouvez utiliser une feuille de papier vierge en suivant les instructions de l’agence spatiale.

Les étapes de la fabrication

Si vous avez pu imprimer le patron fourni par la Nasa, c’est très simple, il vous suffira de suivre les étapes si dessous. Cependant, si vous ne l’avez pas, il vous faut vous munir de votre feuille de papier et d’un stylo, et simplement reproduire les trais tracés sur le patron. Le modèle que Numerama a imprimé faisait 21,5 cm de long, pour une largeur de 7 cm. La longueur des pales A et B est de 8 cm, et les parties X et F font 9 cm, la partie Z 2cm, mais vous pouvez changer à loisir les dimensions.

J’ai ma feuille de papier, qu’est ce que je fais maintenant ?

Maintenant que vous êtes en possession de votre patron imprimé ou de votre dessin fait maison, nous n’avez plus qu’à :

commencer par découper les contours (en pointillé sur le patron imprimé de la Nasa), de votre futur hélicoptère,

ensuite, il vous faut découper le long de la ligne en pointillés entre les parties A et B, et les deux plus petites lignes en haut des parties X et Y, comme sur l’image ci-dessous.

C’est tout ?

Une fois l’étape du découpage finie, il vous faut passer à celle du pliage :

Il faut d’abord plier la pale A dans un sens, en suivant la ligne noire, de biais.

Ensuite, il faut plier la pale 3, en suivant la même ligne. Attention cependant : si vous avez plié la pale A dans un sens, il faut que vous pliiez la pale B dans l’autre, de telle sorte qu’elles soient opposées.

Il faut ensuite plier le long de la ligne noire les parties X et Z en les rabattant vers le centre.

La partie Z, enfin, doit être repliée vers le haut.

Le résultat final doit ressembler à l’étape 5 de la photo ci-dessous :

Et maintenant que vous avez votre hélicoptère ? Eh bien la science peut commencer.

Les expériences de la Nasa

En effet, maintenant que vous êtes en possession de votre petit hélicoptère, la Nasa vous propose de vous adonner à plusieurs expériences.

L’agence spatiale vous propose, entre autres, d’essayer de changer l’angle de pliage des pales, ce qui change la façon dont tourne l’hélicoptère. Vous pouvez également refaire un hélicoptère comme celui que vous avez déjà, mais en changeant la longueur des pales, ce qui altère aussi le vol, ou bien la grandeur de l’hélicoptère tout entier. Si vous avez une feuille de papier A1, faites-vous plaisir.

La Nasa vous encourage, surtout, à multiplier les expérimentations. « Pensez à la meilleure façon d’améliorer les performances de votre hélicoptère, et faites-en des nouveaux. Vous pouvez utiliser un type de papier différent. Quelle est la taille du plus gros hélicoptère que vous arriverez à faire voler ? Quelle taille à la meilleure performance ? » Autant de questions auxquelles vous allez bientôt pouvoir répondre.

