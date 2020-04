Une belle animation permet de se rendre compte à quoi ressemble la Terre, vue de la Lune, au cours du mois d'avril 2020. Notre planète n'est pas toujours illuminée de la même façon par le Soleil.

Tous les 29 jours environ, la Lune effectue une lunaison. Elle passe par différentes phases, qui servent de repère pour désigner la manière dont sa face visible est illuminée par le Soleil. Mais pendant ce temps, à quoi ressemble la Terre vue de la Lune ? A-t-elle aussi des phases ?

Une animation, publiée sur Twitter le 6 avril 2020 par le planétologue James O’Donoghue de la JAXA (Agence d’exploration aérospatiale japonaise), permet de se représenter ce que l’on pourrait observer depuis le satellite naturel de la Terre tout au long du mois.

This is how Earth appears from the Moon during April 2020

Distance between Earth and Moon shown bottom left. Made with NASA images/data. pic.twitter.com/XugVf2gRWS

— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) April 6, 2020