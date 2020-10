Un risque de collision existe entre deux gros débris en orbite autour de la Terre. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2020, un morceau de fusée et un ancien satellite vont se croiser lors d'une « conjonction à haut risque ».

Deux objets en orbite autour de la Terre présentent un risque de collision étroitement surveillé. L’entreprise LeoLabs, qui s’est spécialisée dans le suivi des débris spatiaux en orbite terrestre basse, a prévenu le 14 octobre 2020 via un tweet qu’elle surveillait cette possibilité, qualifiée de « conjonction à haut risque ».

« La masse combinée des deux objets est d’environ 2 800 kg », expliquait alors LeoLabs. Les deux objets, nommés « CZ-4C R/B » et « COSMOS 2004 », semblent correspondre à un étage d’une fusée Longue Marche 4B (un lanceur conçu par l’Académie de Shanghai pour la technologie des vols spatiaux) pour le premier, ainsi qu’à un ancien satellite de navigation soviétique du système Parous pour le deuxième. Le premier se dirige vers le nord, tandis que le second se dirige vers le sud.

Ils risquent de se trouver à une distance de moins de 25 mètres l’un de l’autre. Leur collision pourrait se produire dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 octobre, aux alentours de 2h (heure française, minuit UTC). L’événement est situé à une altitude de 991 km.

Le niveau de risque représenté par ce rapprochement ne devrait pas changer au moment où les deux objets entameront leur rapprochement le plus serré, a ajouté LeoLabs un peu plus tard. L’entreprise indique que ses systèmes lui permettent d’obtenir entre 6 et 8 nouveaux rapports chaque jour, avec de nouvelles données d’observation, sur cette conjonction.

La probabilité d’une collision, avec une distance estimée de 18 à 12 mètres entre les deux débris, est supérieure à 10 %, selon LeoLabs. La vitesse relative des objets est estimée à 14,7 kilomètres par seconde (soit plus de 50 000 km/h).

L’entreprise a ajouté que peu après le moment de l’approche des deux objets, le débris CZ-4C R/B devrait se trouver au-dessus de l’un de ses radars, le « Kiwi Space Radar » localisé en Nouvelle-Zélande. « Nous avons programmé une analyse du mode de recherche pendant cette période pour nous assurer que nous ne voyons que deux objets comme prévu et nous espérons confirmer qu’un nouveau débris n’est détecté », a annoncé LeoLabs.

1/ This event continues to be very high risk and will likely stay this way through the time of closest approach. Our system generates new conjunction reports 6-8x per day on this event with new observation data each time. pic.twitter.com/d3tRbcV2P0

