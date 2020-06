Des conditions météorologiques dégradées en altitude ont contraint à nouveau Arianespace à renoncer au lancement de la mission VV16. Il doit s'agir du premier vol partagé opéré par l'Europe.

Arianespace a encore dû reporter le décollage de la mission VV16, qui devait survenir au cours du week-end du 27 et 28 juin, en Guyane. Les deux fenêtres de tir qui étaient ouvertes n’ont pas pu être exploitées, à cause de vents en altitude trop dangereux pour le bon déroulement du vol. Une nouvelle date sera annoncée par l’entreprise ultérieurement.

Il s’agit du quatrième report que subit la mission VV16, puisqu’aucun des deux créneaux du week-end (dans la nuit du 27 au 28 et dans celle du 28 au 29 juin) n’a pu être exploité. Quant aux deux autres, survenus fin mars et le 22 juin, ils ont été causés par l’épidémie de coronavirus, qui a contraint le centre spatial guyanais à suspendre ses opérations, et par le mauvais temps — déjà.

New postponement for #VV16 due to altitude wind conditions above the Spaceport. #Vega and its 53 satellites remain in a stable configuration & in total safety. Operations will reestablish the launcher’s full readiness. Planning for a new launch date is underway. More soon.

— Arianespace (@Arianespace) June 29, 2020