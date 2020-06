SpaceX lance le samedi 13 juin une nouvelle fusée Falcon 9 pour déployer de nouveaux satellites Starlink pour apporter Internet depuis l'espace. Particularité du tir : c'est le premier lancement partagé de l'entreprise, avec à bord des satellites d'un client.

Encore une fois, il s’agit de poursuivre le programme Starlink, qui consiste à déployer des milliers de satellites en orbite autour de la Terre. Avec ce réseau, SpaceX entend proposer un service de connexion à Internet depuis l’espace, notamment dans les régions qui sont mal ou pas desservies par des infrastructures classiques de communication. C’est en 2020 que Starlink doit faire ses débuts commerciaux.

La particularité de ce vol, néanmoins, est qu’il s’agit d’un lancement partagé (« rideshare »). Une sorte de covoiturage spatial, en somme. Au lieu de transporter 60 satellites Starlink, comme à son habitude, la fusée Falcon 9 n’en accueillera que 58. Les deux places libérées plus une troisième sont attribuées à trois satellites SkySat. Ces trois engins rejoindront les quinze autres déjà en orbite, opérés par Planet Labs.

Ces satellites sont des engins spécialisés dans l’observation de la Terre. Ils produisent des images de haute résolution, permettant de voir des objets de 50 centimètres et, selon Planet Labs, ont une capacité de revisite d’une zone à une fréquence de douze survols par jour. Les trois satellites SkySat suivants seront aussi mis en orbite par SpaceX. Ce seront les trois derniers de la constellation — 21 en tout.

Particularité de ce vol, c’est la première fois que SpaceX organise un lancement partagé. Ce type de mission permet à plusieurs clients de se coaliser pour acheter un vol spatial, qu’ils ne pourraient pas s’offrir seuls par exemple, ou qui ne serait pas rentable s’ils n’ont qu’un microsatellite à lancer. SpaceX n’est pas le seul sur le coup : Arianespace va aussi inaugurer son premier covoiturage spatial en juin.

Autre spécificité à relever : tous les satellites Starlink sont désormais censés intégrer le plan antipollution visuelle imaginé par SpaceX, afin de les rendre moins visibles à l’œil nu. Pour cela, l’entreprise se sert à la fois de visières spéciales, tout en ajustant l’angle et l’inclinaison de ces engins. Ils seront toujours détectés par des instruments astronomiques de pointe, mais SpaceX planche sur une solution.

Si le décollage se passe bien, SpaceX disposera alors une constellation de 538 nœuds de communication — sans tenir compte des exemplaires retirés, endommagés ou perdus. La première phase du projet consiste à en déployer plusieurs milliers en orbite. À plus long terme, il pourrait y en avoir des dizaines de milliers, en orbite basse, ce qui pose des soucis d’encombrement de la zone et de collision.

SpaceX a annoncé le 11 juin que le ce décollage aura lieu le 13 juin, à 5h21 du matin, heure locale (Floride). Pour la France métropolitaine, cela donne un tir qui surviendra à 11h21, le même jour.

Targeting Saturday, June 13 at 5:21 a.m. EDT for launch of 58 Starlink satellites and 3 @planetlabs spacecraft – the first SpaceX SmallSat Rideshare Program launch https://t.co/hyMYK3dqKP

— SpaceX (@SpaceX) June 11, 2020