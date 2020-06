SpaceX donne rendez-vous le 26 juin pour un nouveau tir d'une fusée Falcon 9. À bord, des satellites pour Starlink, mais aussi deux satellites d'un client.

Le principal objectif de ce vol est d’agrandir la constellation Starlink, un programme lancé par SpaceX consistant à disséminer en orbite des milliers de satellites de communication. Quand il y en aura suffisamment en place, SpaceX lancera un service de connexion Internet par satellite, visant en priorité les régions du monde mal ou pas raccordées au réseau. Son lancement commercial est attendu en 2020.

Il s’avère que ce vol n’accueillera pas que des satellites Starlink : une petite place est faite pour deux engins fournis par une entreprise tierce, Spaceflight. Ces deux engins, des microsatellites, viendront compléter une autre constellation, baptisée BlackSky. Celle-ci doit compter à terme 60 engins et servir à de l’imagerie par satellite. Pour SpaceX, il s’agira de son deuxième covoiturage spatial, après celui de la mi-juin.

« La possibilité de lancer des charges utiles en covoiturage à bord des missions SpaceX Starlink offre aux clients des petits satellites une nouvelle option de lancement fiable et routinier », explique Spaceflight. Cela coûte moins cher qu’un vol à affréter en exclusivité en ne payant qu’une fraction des coûts. C’est une première coopération entre Spaceflight et SpaceX. Spaceflight travaille aussi avec Arianespace.

SpaceX a annoncé le 25 juin que le décollage surviendra le 26 juin, à 16h18, heure locale (Floride). Pour la France métropolitaine, cela a donné un tir à 22h18, le même jour.

Targeting tomorrow, June 26 at 4:18 p.m. EDT for launch of 57 Starlink satellites and 2 spacecraft from @SpaceflightInc’s customer BlackSky

— SpaceX (@SpaceX) June 25, 2020