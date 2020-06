Arianespace organise dans la nuit du 18 au 19 juin son tout premier vol partagé, avec 53 satellites à bord d'une fusée Vega.

Il s’agit d’un vol partagé (« rideshare ») organisé par Arianespace, l’entreprise chargée de la supervision des vols de fusées européennes — Ariane, Vega et Soyouz — au centre spatial guyanais. C’est une première pour Arianespace : jamais l’entreprise n’avait jusqu’à présent organisé un tel covoiturage spatial, puisque la fusée utilisée pour l’occasion, une Vega, sera pleine de petits satellites.

La coiffe accueille pas moins de 53 engins, fournis par 21 clients issus de 13 pays. Ils se répartissent en deux catégories : les microsatellites, au nombre de 7, et les nanosatellites, qui sont les 46 autres. Ces engins ont la particularité d’avoir des dimensions réduites, afin de pouvoir être entassés dans la coiffe, et un poids restreint, allant d’un kilogramme à une demi-tonne.

Ce type de mission ouvre un tout nouveau marché pour Arianespace, qui peut s’adresser à une clientèle différente. Mais elle offre aussi des opportunités pour des clients qui n’ont pas les moyens de s’offrir seuls un vol ou qui estiment que le coût ne correspond pas à la valeur du satellite à mettre en orbite et du service associé. D’où l’idée de les regrouper à travers des décollages communs.

« Le marché des constellations et des petits satellites reste dynamique et cette tendance devrait se poursuivre : selon les projections du marché, 200 à 300 nanosatellites devraient être lancés chaque année au cours de la prochaine décennie, sachant que la plupart (plus de 80 %) fera partie de projets de constellations », partage l’entreprise dans son dossier de presse pour la mission VV16.

La mission VV16 doit servir de démonstration technologique. Le service de lancement des petits satellites (SSMS — Small Spacecraft Mission Service) se veut modulaire, avec des modules pouvant être assemblés selon les besoins. La durée de mission devrait durer un peu moins d’1h45, le temps pour la fusée de quitter l’atmosphère et de larguer la totalité de ses passagers.

Pour celles et ceux vivant en métropole, il faudra se résoudre à sacrifier une partie de sa nuit pour assister en direct au décollage de la mission VV16. Elle se déroulera en effet dans la soirée guyanaise, à 22h51, le 18 juin. Compte tenu du décalage horaire, cela renvoie le tir au lendemain pour l’Hexagone, à 03h51 du matin. On peut difficilement faire pire. Il faudra sinon se rabattre sur la rediffusion.

Standing tall ! After receiving its payload of 53 small satellites, #Vega is ready for final preparations ahead of #Arianespace’s first-ever rideshare mission – which will lift off from French Guiana on June 18 : https://t.co/X1iHXGvelP #SSMS #VV16 pic.twitter.com/Aym7C3mPEe

— Arianespace (@Arianespace) June 15, 2020