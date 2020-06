La saison printanière de 2020 arrive au deuxième rang des printemps les plus chauds en France. L'hiver 2020 est quant à lui le plus chaud jamais enregistré.

Le réchauffement planétaire ne s’observe pas seulement dans des régions lointaines. C’est ici, maintenant, autour de nous. Comme le signale MétéoFrance dans un communiqué, la France est en train de connaître son deuxième printemps le plus chaud de l’histoire des enregistrements de températures. « Après un mois de mars conforme à la saison, avril et mai ont été particulièrement doux, se classant parmi les mois d’avril et mai les plus chauds depuis 1900. »

La température moyenne de la saison est pour l’instant de 16,5 degrés, soit 1,7 degré au-dessus de la normale. Une chaleur qui arrive juste derrière le printemps de 2011, dont la température moyenne était de 2 degrés au-dessus des normales de saison.

Records de chaleur

Cette saison chaude est le résultat d’un réchauffement qui a lieu depuis plusieurs mois maintenant. Au-delà de la période du printemps 2020, la France vient de faire face au « début d’année le plus chaud jamais observé », comme le signale le prévisionniste Étienne Kapikian. De janvier à mai 2020, écrit-il, les températures sont 2,1 degrés au-dessus de la normale de saison, ce qui bat le rebord des 2 degrés excédentaires de janvier-mai 2007.

« Durant ces derniers mois, de juin 2019 à mai 2020, la température en moyenne sur le pays et sur les 12 mois devrait atteindre la valeur exceptionnelle de 14,3 °C », indique MétéoFrance. Une chaleur exceptionnelle qui n’a pas de précédent en France depuis 2006-2007, mais aux valeurs plus élevées encore. Il en résulte que l’hiver 2020 est globalement le plus doux de l’histoire « depuis le début des mesures ». Le phénomène devrait se poursuivre pendant l’été 2020 et donc les mois de juin, juillet et l’été. Le climat de l’été météorologique sera, selon les prévisions de MétéoFrance, plus chaud que les normales de saison sur une grande partie du pays et plus sec au Sud.

La canicule de juin 2019 aurait été 4° moins chaude en l’absence de réchauffement climatique

MétéoFrance rappelle que « les successions de printemps et d’étés chauds ces dernières années sont en lien avec le réchauffement climatique ». Le changement climatique a en effet un impact significatif sur la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur. À partir des modélisations de World Weather Attribution, groupe de recherche dont MétéoFrance est membre, on sait par exemple que la canicule de juin 2019 aurait été 4 degrés moins chaude dans un climat non réchauffé par les activités humaines.

Crédit photo de la une : Pexels