Un site créé par un astronome amateur permet de calculer, à partir d'une date marquante, quand tombent d'étonnants anniversaires. Par exemple, la date de vos « un milliard de secondes » d'existence, ou celle de vos un an sur la planète Neptune.

À quelle date pourrez-vous fêter votre milliard de secondes ? À quel âge aurez-vous 5 ans sur Jupiter ? Un an sur Neptune ? Sur la Terre, les anniversaires ont lieu tous les 365 jours (ou 366 en cas d’années bissextiles). Un site vous permet de savoir à quelles dates tombent d’autres de vos anniversaires, comme le jour où vous avez fêté votre million de secondes ou vos cinq ans sur Jupiter.

Mis en ligne par l’astronome amateur Tony Dunn le 19 avril 2020, le site nécessite d’inscrire sa date de naissance, ou n’importe quelle autre date de son choix, en chiffres, de la façon suivante : année – mois – jour (sans mettre d’espaces). Par exemple, une personne née le 15 juillet 1996 (ce qui correspond à la recherche « 1996-07-15 ») saura qu’elle pourra fêter son milliard de secondes d’existence le 23 mars 2028.

Comment indiquer une heure précise ?

Si l’on veut obtenir un résultat encore plus précis, il faut ajouter l’heure, dans le bon fuseau horaire. Dans ce cas, la recherche nécessite de bien écrire toute la date en anglais. Dans notre exemple, si la date correspond au lundi 15 juillet 1996 à 10h15, il faut écrire « Mon Jul 15 1996 10:15:00 GMT+0200 (CEST) » (CEST correspond à l’heure d’été d’Europe centrale, soit l’heure légale actuellement utilisée en France puisque nous sommes à l’heure d’été).

En plus des secondes, des heures, des jours et des semaines, le calculateur indique, entre certaines lignes, les anniversaires sur la planète Jupiter (« jovian year » signifiant année jovienne), où une année dure environ 11 ans et 315 jours terrestres. L’ultime case (il faut scroller tout en bas du site) renseigne sur la date de l’anniversaire sur Neptune, où un an équivaut à 164 ans et 280 jours terrestres. Si vous êtes nés en 1985, il faudrait donc attendre l’an… 2150 pour avoir un an sur Neptune.

Ce calculateur n’est pas le premier à proposer aux internautes de découvrir quel âge ils ont sur d’autres astres. C’est aussi le cas d’Exploratorium, un autre site en anglais qui calcule votre âge sur les différentes planètes du système solaire (même si on peut relever une petite erreur, car Pluton y est considérée comme une planète alors qu’il s’agit d’une planète naine). Le site The Planets propose un service équivalent.

Crédit photo de la une : Capture d'écran Orbitsimulator.com