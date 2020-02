L'astronaute Christina Koch revient sur Terre ce jeudi 6 février, après avoir établi un nouveau record dans l'espace. Un évènement à suivre en direct.

Quelle est la mission ?

Il s’agit de récupérer trois spationautes qui ont composé les expéditions 60 et 61 vers la Station spatiale internationale. Il s’agit de l’Américaine Christina Koch, de l’Italien Luca Parmitano et du Russe Alexandr Skvortstov. Le retour est assuré par une capsule Soyouz MS-13. Trois spationautes restent dans l’ISS : l’Américaine Jessica Meir, l’Américain Andrew Morgan et le Russe Oleg Skripotchka.

Mais l’évènement est surtout marqué par le retour sur Terre de Christina Koch, qui est devenue la femme qui est restée le plus longtemps dans l’espace en une seule mission. En effet, elle est à bord de l’ISS pendant 328 jours. Elle bat, et de très loin, le record qui avait été précédemment établi par sa compatriote, Peggy Whitson. Elle avait occupé l’ISS durant 289 jours à la suite.

Chez les astronautes américains, il n’y a qu’une seule personne qui se trouve encore devant Christina Koch : il s’agit de Scott Kelly, qui est resté 340 jours dans l’espace. Quant au record absolu, il est détenu depuis 1995 par le cosmonaute russe Valeri Poliakov, qui est resté dans la station Mir pendant 437 jours.

Il s’agissait de la première mission spatiale de Christina Koch qui, âgée de 41 ans, est susceptible d’être réexpédiée à bord de l’ISS dans quelques années. Au cours de son long séjour, l’astronaute américaine a accompli pas moins de six sorties extravéhiculaires et a aussi réalisé la toute première sortie extravéhiculaire complètement féminine, puisqu’elle était alors accompagnée de sa compatriote Jessica Meir.

Quand le retour a-t-il lieu ?

Le retour est annoncé vers 10h12, heure métropolitaine. Le vaisseau Soyouz doit atterrir sur un site dégagé au Kazakhstan. Le départ, lui, est survenu à 6h50 du matin. Il faudra donc environ quelques heures pour que la capsule revienne sur Terre et atterrisse dans les plaines kazakhes. La procédure de désorbitage, elle, a démarré à 9h18. Les trois spationautes seront ensuite récupérés par les secours locaux

Comment suivre le lancement ?

Le retour des trois spationautes est retransmis par l’agence spatiale américaine depuis son compte YouTube, qui dispose d’une chaîne diffusant des programmes en direct. Vous avez la possibilité de la lancer directement sur cette page grâce à la vidéo intégrée ci-dessous.