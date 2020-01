Le 18 janvier, la NASA et SpaceX organiseront le dernier grand test dans le cadre de la préparation des vols habités vers la Station spatiale internationale. L'essai consistera au tir d'une fusée Falcon 9 puis à l'éjection à haute vitesse de la capsule Crew Dragon. Il sera possible de suivre l'évènement en direct.

SpaceX doit procéder à un exercice majeur entrant dans le cadre de sa préparation pour des vols habités vers la Station spatiale internationale. L’entreprise réalise depuis 2012, pour le compte de la NASA, des missions de ravitaillement. Mais à partir de 2020, elle doit également procéder au transport et au rapatriement d’astronautes entre la Terre et l’ISS.

Le test consiste à vérifier le fonctionnement d’un système d’urgence, qui se déclenchera en cas de péril imminent lors d’un vol en train d’avoir lieu. Il s’agit d’éloigner à toute vitesse la capsule de transport — appelée Crew Dragon — de la fusée Falcon 9, parce qu’elle est en train de se désagréger ou qu’elle va exploser. Le vaisseau spatial doit s’éloigner à plusieurs kilomètres et retomber sur terre ou en mer à une vitesse réduite.

Depuis plusieurs mois, SpaceX s’efforce de montrer qu’elle est non seulement capable de rallier l’ISS, mais qu’elle est aussi capable de s’adapter à des situations imprévues et graves. Car si la perte d’un cargo de ravitaillement est fâcheux, la destruction d’une capsule avec à bord des astronautes américains serait catastrophique. Divers scénarios ont ainsi été exécutés pour mettre à l’épreuve l’entreprise.

Il s’agit en principe du dernier grand test de SpaceX avant le saut dans le grand bain. Si c’est un succès, SpaceX pourra embrayer avec les premières rotations d’équipage, d’abord avec une équipe d’entraînement puis, avec l’approbation de la NASA, avec des astronautes. L’agence spatiale américaine souhaite qu’ait lieu un premier transport d’ici le mois de juillet 2020.

Le test doit survenir à 8 heures du matin en Floride, le samedi 18 janvier, depuis la base de lancement de Cap Canaveral. Du fait du décalage horaire, il sera 14 heures en France métropolitaine. Quelques jours plus tôt, le 15 janvier, la NASA a déclaré que le temps sera clément, avec des conditions météorologiques favorables à hauteur de 90 %. Le patron de la NASA a redonné cette estimation le 16 janvier.

The in-flight abort test for #CrewDragon is happening this Saturday. Weather is currently 90 % GO !

7:45am ET – Live @NASA TV coverage starts

8:00am ET – Liftoff (beginning of 4-hour window)

9:30am ET – Post-test news conference live on NASA TV

