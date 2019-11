Julien Lausson - il y a 59 minutes Sciences

La mission VA250 prendra son envol le 22 novembre. Un lancement à suivre en direct. Il s'agira du 250ème lancement d'Ariane.

Quelle est la mission ?

Deux satellites sont à convoyer jusqu’à l’orbite géostationnaire : TIBA-1 et Inmarsat GX5. Le premier est un satellite égyptien de télécommunications civiles et gouvernementales. Le second appartient à l’opérateur Inmarsat et est destiné aux communications mobiles. L’un comme l’autre ont une durée de vie annoncée d’au moins quinze ans. Le Caire tout comme Inmarsat sont des clients réguliers d’Arianespace.

Le transport des deux satellites se fera avec une fusée Ariane 5 ECA, dont la particularité est de pouvoir acheminer 10 tonnes de charge utile en orbite de transfert géostationnaire. La fusée Ariane 5 ECA est le seul modèle de lanceur de la gamme qu’utilise Arianespace, en attendant Ariane 6. Il est à noter au passage que cette mission sera le 250ème vol effectué par Arianespace depuis que l’entreprise lance des satellites.

Contrairement à SpaceX, Arianespace ne peut pas procéder à une récupération de la coiffe, des boosters ou du premier étage la fusée. Ceux-ci retomberont dans l’océan (L’étage principal doit retomber au large des côtes africaines dans l’Atlantique, dans le golfe de Guinée). Cela étant, Arianespace s’intéresse aux lanceurs réutilisables : des concepts comme Callisto et Themis sont étudiés.

Quand ?

Vous pourrez assister au décollage de la mission VA250 le vendredi 22 novembre. La fenêtre de tir annoncée s’étend de 22h08 à 23h43 en France métropolitaine, et la durée de la mission sera d’environ 35 minutes. Comme toujours avec Arianespace, c’est depuis le centre spatial guyanais que le tir aura lieu. Une fenêtre de repli est prévue le lendemain si un report est nécessaire.

Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis sur le site d’Arianespace et aussi sur la chaîne YouTube du Centre national des études spatiales. Vous pouvez suivre le direct avec le lecteur intégré ci-dessous :

Crédit photo de la une : ESA–S. Corvaja