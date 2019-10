L'atterrisseur InSight doit enfoncer un capteur dans le sol martien pour faire des mesures de températures. Alors que l'appareil venait enfin de réussir à creuser, il y a un autre problème. Sa taupe est en partie ressortie du trou.

Sur Mars, les ennuis d’InSight ne semblent pas terminé. Alors que l’atterrisseur InSight parvenait enfin à creuser sur Mars, la Nasa vient d’annoncer qu’il y a encore un problème. Dans un tweet publié le 27 octobre 2019 sur le compte de la mission, repéré par Engadget, l’agence spatiale constate une nouvelle difficulté.

« Mars continue de nous surprendre. En creusant ce week-end, la taupe a reculé à mi-chemin en dehors du sol. Une évaluation préliminaire met en évidence des propriétés inattendues du sol comme explication principale », résume ce tweet. Les clichés qui l’accompagnent montrent que la taupe, la sonde qui doit permettre de capter la chaleur, est partiellement sortie du trou où elle se trouvait.

Mars continues to surprise us. While digging this weekend the mole backed about halfway out of the ground. Preliminary assessment points to unexpected soil properties as the main reason. Team looking at next steps. #SaveTheMole #Teamwork pic.twitter.com/UURvU8VTwZ

— NASA InSight (@NASAInSight) October 27, 2019