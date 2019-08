Les États-Unis s'apprêtent à lancer un satellite GPS de nouvelle génération. Un lancement à suivre en direct le 22 août.

L’objectif est de procéder au renouvellement du GPS. Mis en place à partir des années 70, le célèbre système de positionnement par satellite américain — qui est par exemple utilisé pour se géolocaliser sur une carte ou pour établir un itinéraire en voiture — a en effet besoin d’être actualisé au fil du temps, afin d’une part de remplacer les unités en fin de service et d’autre part de déployer des engins plus modernes.

Avec ce vol, les États-Unis vont placer un deuxième satellite de la génération (ou bloc) « IIIA ». Le premier (Global Positioning System III SV-1) a été mis en orbite à la fin décembre 2018 par SpaceX. Il est aujourd’hui en phase de test afin de le positionner à sa place et de voir si l’ensemble de ses équipements fonctionnent bien. Il ne devrait être pleinement disponible qu’en 2020 ou 2021.

Pour cette mission, ce n’est pas SpaceX qui est sollicité mais l’United Launch Alliance, une coentreprise américaine entre le constructeur aéronautique Boeing et Lockheed Martin, un spécialiste de l’armement. C’est d’ailleurs ce dernier qui a construit le satellite qui sera mis en orbite cet été. Celui-ci est logiquement dénommé Global Positioning System III SV-2.

Sur le pas de tir de Cap Canaveral, c’est le lanceur Delta IV dans une configuration intermédiaire (dite Medium+ 4,2) qui est mobilisé. Il s’agit d’un modèle de fusée qui s’appuie sur un propulseur central et sur deux propulseurs d’appoint. Sur une orbite de transfert géostationnaire, la fusée Delta IV peut acheminer une charge utile pouvant dépasser les 6 tonnes (6 160 kg).

D’après l’United Launch Alliance, la date de lancement est planifiée pour le jeudi 22 août 2019. La fusée Delta IV décollera de la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride. L’horaire local du décollage est 09h du matin. Compte tenu des fuseaux horaires, le vol surviendra en France métropolitaine à 15h. L’armée de l’air américaine juge les conditions météorologiques favorables à 70 %.

LAUNCH ALERT : The @45thSpaceWing Weather Squadron at Cape Canaveral predicts a 70 % chance of favorable weather for the #DeltaIV #GPSIIISV02 launch scheduled for this Thursday at 9amEDT (1300 UTC) https://t.co/viyWfUdVvo

— ULA (@ulalaunch) August 19, 2019