La mission CRS-18, qui doit ravitailler la station spatiale internationale, prendra son envol le 24 juillet.

Il s’agit d’une opération de ravitaillement de la Station spatiale internationale, la 18e qui est opérée par SpaceX pour le compte de la NASA — d’où le nom de la mission, CRS-18, pour Commercial Resupply Services. Comme les autres missions de ravitaillement, le vol CRS-18 va apporter des vivres à l’équipage (comme des produits frais) mais aussi acheminer du matériel.

La NASA précise que cette nouvelle rotation permettra d’acheminer plus de 2,2 tonnes de charge utile, incluant des instruments scientifiques pour mener à bien des expériences et des pièces de rechange pour entretenir l’ISS. C’est le cargo spatial Dragon qui se chargera de parcourir les derniers kilomètres jusqu’au dock d’amarrage, de manière automatique.

Get ready for liftoff ! Tomorrow, a @SpaceX #Dragon spacecraft will launch to our orbiting laboratory carrying more than 5,000 pounds of cargo. Tune in starting at 9am ET to learn about the @ISS_Research & experiments on board the 🚀 : https://t.co/ZuxLDtRxxM Ask ?s using #AskNASA pic.twitter.com/YLxooEc7eC

— NASA (@NASA) July 23, 2019