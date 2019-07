Virgin Orbit a réalisé un drop test concluant pour sa fusée LauncherOne. Les activités commerciales de l'entreprise spatiale pourraient commencer bientôt et elle a de bons arguments pour se distinguer.

Virgin Orbit vient de réaliser ce 10 juillet 2019 un drop test concluant. L’avion modifié Boeing 747 dénommé Cosmic Girl a lâché depuis l’orbite basse la petite fusée LauncherOne (longue de 21 mètres) sans déclencher les propulseurs.

La LauncherOne s’est donc crashée dans le désert des Mojaves (États-Unis). Mais pas de panique : tout était prévu, y compris le site d’atterrissage. Ce LauncherOne était en partie factice. Le principe d’un drop test est de lancer une fusée dans les airs, mais sans que cette dernière s’active réellement. Il s’agit d’une expérimentation permettant à l’équipe technique de vérifier que toutes les pièces de l’appareil se comportent comme espéré dans les airs.

Ce drop test s’est soldé par un franc succès, comme s’en est félicitée l’entreprise sur son compte Twitter : « Voilà, c’est ÇA que j’appelle un drop test ! Voici la vidéo du très réussi drop test de notre petit lanceur de satellites LauncherOne ».

Now THAT’s what I call a drop test ! Video from today’s very successful drop test of our #LauncherOne small satellite launch vehicle. More photos and videos coming soon. pic.twitter.com/aOib4HYVPU

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) July 10, 2019