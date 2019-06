SpaceX va procéder le 24 juin au troisième vol du Falcon Heavy. Une mission que l'entreprise anticipe comme très difficile.

Quelle mission Quelle est la mission ?

L’objectif est de mettre en orbite des satellites. Mais cette fois, on ne parle pas de transporter juste deux ou trois satellites : la mission STP-2 consiste à convoyer pas moins de 24 engins hors de l’atmosphère. La mission, d’une durée annoncée de 6 heures, va impliquer quatre allumages de l’étage supérieur, la libération des satellites sur trois orbites différentes et des manœuvres spécifiques.

Dès lors, SpaceX juge que cette mission « sera l’un des lancements les plus difficiles » de son histoire.

Pour réaliser ce vol, le lanceur qui est retenu est le Falcon Heavy. Ce sera le troisième vol du lanceur lourd et sa deuxième mission commerciale, après celle menée courant avril. Grâce à ses deux boosters latéraux, l’engin est capable de produire une poussée bien plus élevée, ce qui lui permet soit d’acheminer une charge utile plus lourde en orbite, soit d’envoyer une cargaison classique beaucoup plus loin.

Concernant les satellites, il s’agit essentiellement de conduire à des expérimentations. Le satellite DSX, par exemple, effectuera des mesures sur le rayonnement alentour au niveau de l’orbite terrestre moyenne. Cosmic-2, lui, va recueillir des données d’occultation radio en mesurant les changements dans un signal radio lorsqu’il est réfracté dans l’atmosphère, ce qui permet de déterminer la température et l’humidité.

Cinq autres satellites sont mis en avant par SpaceX sur une page dédiée :

Il y a GPIM , qui vise creuser la piste d’une alternative « verte » aux systèmes de propulsion classiques des engins spatiaux,

, qui vise creuser la piste d’une alternative « verte » aux systèmes de propulsion classiques des engins spatiaux, Oculus , pour améliorer la prise d’information sur les satellites depuis le sol,

, pour améliorer la prise d’information sur les satellites depuis le sol, OTB , qui inclut notamment un démonstrateur d’horloge atomique pour la navigation spatiale,

, qui inclut notamment un démonstrateur d’horloge atomique pour la navigation spatiale, NPSat , qui s’intéresse à la météorologie spatiale (comme les structures de densité d’électrons ionosphériques qui causent des scintillations radioélectriques ayant une incidence sur les communications et la navigation),

, qui s’intéresse à la météorologie spatiale (comme les structures de densité d’électrons ionosphériques qui causent des scintillations radioélectriques ayant une incidence sur les communications et la navigation), et Prox-1, qui se consacre aux opérations de proximité par satellite et de rendez-vous spatial.

Et les autres ? Ce sont des cubesats, des satellites miniatures. Ils se répartissent en cinq programmes : E-TBEx, Launch Environment Observer & StangSat, PSAT, TEPCE et LightSail 2. Les satellites E-TBEX travailleront avec ceux du programme Cosmic-2, tandis que PSAT se veut un relais de données radioamateurs et LightSail 2 ambitionne de tester la navigation spatiale par voile solaire.

Launch Environment Observer & StangSat visent à mesurer les environnements thermiques et vibratoires pendant le lancement et démontrer la transmission de données Wi-Fi entre 2 cubesats séparés. Quant à TEPCE, il s’agit de vérifier la faisabilité de l’utilisation de la propulsion électrodynamique en déployant un câble d’ancrage électriquement conducteur de 1 km, en effectuant des manœuvres de changement d’orbite sans consommer de carburant.

Quand ? Heure du lancement

Il sera difficile d’assister en direct à la troisième mission du Falcon Heavy, car la fenêtre de tir est annoncée à 23h30 le 24 juin 2019, depuis la Floride (complexe de lancement 39 du centre spatial Kennedy). Compte tenu du décalage horaire avec la France métropolitaine, il sera 05h30 du matin, le mardi 25 juin 2019, au moment du décompte final. Mettez donc votre réveil à sonner plus tôt si vous ne voulez rien manquer de ce vol.

Static fire of Falcon Heavy complete—targeting June 24 launch of STP-2 from Launch Complex 39A in Florida → https://t.co/QjQ85Pfc1O — SpaceX (@SpaceX) June 20, 2019

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera normalement retransmis sur le site officiel de SpaceX et sur sa chaîne YouTube. Nous intégrerons la vidéo à l’article dès qu’elle sera disponible.