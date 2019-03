La troisième « super lune » de 2019 est annoncée pour le 21 mars. Que se passera-t-il exactement dans le ciel ? Pourquoi cette expression est-elle trompeuse sur le plan scientifique ? Voici comment observer ce phénomène.

La troisième « super lune » de l’année 2019 aura lieu dans la nuit du 21 au 22 mars. Si vous avez déjà levé les yeux vers le ciel le 19 février dernier, vous avez sans doute constaté que l’expression populaire désignant ce phénomène astronomique est trompeuse.

Notre satellite va-t-il vraiment devenir énorme et brillant le soir de la prochaine « super lune » ? « Ce ne sera pas très spectaculaire et il n’y aura aucun changement observable au cours de la nuit », nous indique l’Observatoire de Jolimont à Toulouse. « À l’œil, ce ne sera pas extraordinaire », nous confirme Sébastien Derriere de l’Observatoire de Strasbourg.

Voici ce qu’il faut savoir pour profiter du (modeste) spectacle que l’astre nous offrira dans la nuit.

Observation Comment l’observer ?

Quand faudra-t-il lever les yeux vers le ciel ? Le phénomène de la « super lune » devrait être le plus prononcé « aux alentours de 1 heure du matin, le 22 mars », nous répond Sébastien Derriere. L’astronome de l’Observatoire de Strasbourg précise cependant que le spectacle sera moins manifeste que lors de la précédente « super lune » survenue en février.

Vous pouvez commencer votre observation de notre satellite dès le coucher du Soleil, le 21 mars. Il aura lieu à 19h03 (horaire de Paris). « 40 minutes après le coucher du Soleil, on pourra regarder la Lune », nous indique Sébastien Derriere. Cette dernière se lèvera en effet à 19h43. Le crépuscule, c’est-à-dire le moment où le Soleil sera suffisamment sous l’horizon pour qu’il fasse sombre, se produira à 19h46.

Le Soleil sera levé à 6h52 le matin du 22 mars. Cependant, vous aurez encore le loisir d’observer la Lune quelques minutes : son coucher est prévu pour 7h27.

Une super lune ? L’expression « super lune » est trompeuse

Pour les astronomes professionnels, la « super lune » n’existe pas. Cette expression n’a rien d’officiel, car elle n’a pas de sens sur le plan scientifique. Lors du dernier événement similaire, en février 2019, Jean-Luc Dauvergne de l’Association française d’astronomie avait déjà souligné qu’il risquait d’être « strictement imperceptible » à nos yeux.

Que se passe-t-il vraiment dans le ciel lors d’une « super lune » ? Vous pouvez en réalité observer un phénomène nommé « périgée-syzygie ». Pour qu’il se produise, deux situations doivent exister presque simultanément : la pleine lune et le périgée.

Le premier élément est assez facile à comprendre. Ce 21 mars 2019, notre satellite entrera dans l’une de ses phases lunaires (une lunaison est un cycle de 29 jours environ) connue sous le nom de pleine lune. Le satellite est éclairé par le soleil en entier. « La pleine lune ne dure que quelques minutes, mais on arrondit ce phénomène à la journée », explique notre interlocuteur de l’Observatoire de Strasbourg. Le 21 mars, la pleine lune se produira à 2h42, depuis l’hexagone.

Qu’est-ce que le périgée ?

Quant au périgée, que signifie-t-il ? Pour comprendre cette notion, il faut imaginer la Lune en train de tourner autour de notre planète. Le tracé de ce mouvement n’est pas un cercle mais une ellipse. Pendant les 27,3 jours qu’il faut à la Lune pour faire un tour complet de cette ellipse, la distance qui la sépare de nous n’est pas toujours la même.

À environ 405 500 kilomètres de la Terre environ, la Lune est à son point le plus éloigné de la planète : on dit qu’elle est à son apogée. À 363 300 kilomètres environ, elle est à son point le plus proche de nous : on parle du périgée. À chaque orbite, la Lune atteint ces deux points.

Le périgée aura lieu le 22 mars 2019 vers 1 heure du matin : la Lune sera à moins de 360 000 kilomètres de distance, vue de France. Le changement du diamètre apparent de la Lune est difficile à voir depuis la Terre. « Il faut être un expert pour le percevoir à l’œil nu », assure Sébastien Derriere.

Pourquoi une lunaison (environ 29 jours) est-elle plus longue que le temps qu’il faut à la Lune pour parcourir son éclipse (environ 27 jours) ? « Le temps que la Lune parcoure son orbite, la Terre a bougé autour du Soleil », rappelle Sébastien Derriere. La Lune rattrape ce décalage en deux jours.

En sachant cela, on comprend mieux pourquoi l’expression « super lune » est floue et insuffisante. Rien n’indique à quel point le moment de la pleine lune et celui du périgée doivent être proches pour qualifier la lune de « super ». Les astronomes préfèrent utiliser le terme de syzygie pour désigner le moment où la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés. L’expression complète « périgée-syzygie » est ainsi préférée pour décrire le phénomène que vous verrez dans le ciel.

On parle plutôt de « périgée-syzygie »

En d’autres termes, une « super lune » fait référence au moment où coïncident presque la pleine lune et l’instant où l’astre est à son point le plus proche de la Terre. Contrairement à certaines croyances, la « super lune » n’est pas à l’origine d’événements dramatiques sur la Terre. Elle n’est pas responsable de crues, de séismes ou d’éruptions volcaniques.

Avec ces informations en tête, vous pouvez désormais entreprendre votre observation de la Lune à son périgée-syzygie dans la nuit du 21 au 22 mars.