Le décollage de la mission Soyouz MS-12 surviendra le jeudi 14 mars. Un lancement à suivre en direct.

La mission Soyouz MS-12 va acheminer trois personnes jusqu’à la Station spatiale internationale, qui se trouve en orbite autour de la Terre à près de 400 km d’altitude. C’est l’agence spatiale russe, Roscosmos, qui sera aux commandes, en mettant à disposition le lanceur Soyouz et le véhicule spatial du même nom.

Les trois astronautes concernés par ce vol sont le Russe Alekseï Ovtchinine, qui officie en tant qu’ingénieur pour cette mission, et les Américains Nick Hague et Christina Hammock. Le premier a déjà eu une expérience à bord de l’ISS, en 2016. À bord, ils côtoieront les astronautes David Saint-Jacques (Canada), Anne McClain (États-Unis) et Oleg Kononenko (Russe).

Le décollage est programmé le jeudi 14 mars, à 20h14 heure de Paris. Comme d’habitude avec les missions Soyouz, le vol MS-12 partira du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. L’amarrage à la Station spatiale internationale surviendra six heures tard, une fois achevées les manœuvres de vol — notamment l’approche et l’arrimage à l’ISS.

#SoyuzMS12 : The Soyuz-FG launch vehicle together with the Soyuz MS-12 spacecraft has been rolled out to the launch pad at the Baikonur Cosmodrome to begin final preparations for liftoff.

🚀 The launch is scheduled at 19:14 UTC on March 14 pic.twitter.com/ErTeYq0shv

— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 12, 2019