Samedi 2 mars à 8h49 aura lieu le tant attendu vol d'essai de la capsule Dragon vers la Station spatiale internationale.

Quelle mission Quelle est la mission ?

Une fois n’est pas coutume, SpaceX ne va procéder à aucun lancement satellitaire : son objectif ici est de conduire un vol d’essai inhabité pour démontrer la fiabilité de ses équipements et de ses procédures, en vue de pouvoir transporter un jour un équipage à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Pour cela, une capsule Dragon a été installée au sommet d’une fusée Falcon 9.

Ce programme est réalisé conjointement avec la NASA, qui attend beaucoup de son partenaire. Les États-Unis comptent sur des entreprises américaines comme SpaceX pour avoir un moyen d’accès national à l’ISS. En effet, les USA doivent pour l’heure compter sur le savoir-faire russe dans la mesure où les navettes spatiales américaines ont été retirées du service en 2011.

La mission comportera donc une phase de vol pour atteindre l’ISS, qui gravite autour de la Terre à quelques 400 km d’altitude. La capsule Dragon devra ensuite s’amarrer toute seule à la superstructure. Une fois celle-ci solidement attachée, elle sera accessible à l’inspection par l’équipage qui se trouve actuellement dans l’ISS. Celui-ci en profitera pour récupérer sa cargaison.

Lorsque son séjour spatial s’achèvera, la capsule devra se décrocher automatiquement de l’ISS et retourner sur Terre de manière contrôlée. Afin de ne pas tuer les futurs membres qui se trouveront à bord, le vaisseau Dragon disposera de moyens pour freiner sa descente, comme des parachutes et des fusées. Si tout est validé par la NASA et SpaceX, il sera alors possible de passer à un test de vol habité.

Heure du lancement Quand le décollage a lieu ?

Après plusieurs reports, SpaceX va enfin pouvoir procéder à son vol d’essai inhabité : il doit avoir lieu le samedi 2 mars, à 8h49 du matin, heure de Paris. Au cas où, une fenêtre de repli est prévu le mardi 5 mars, à 7h38 du matin, heure de Paris. Le décollage surviendra depuis le pas de tir 39A de la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride.

Falcon 9 and Crew Dragon are vertical on historic Launch Complex 39A pic.twitter.com/5MarVJTVYK — SpaceX (@SpaceX) March 1, 2019

Où regarder Comment suivre le lancement ?

Le lancement est retransmis directement sur le site officiel de SpaceX, via sa chaîne YouTube.