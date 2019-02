Des physiciens travaillent sur un nouvel aimant, dont les caractéristiques sont prometteuses pour les performances de stockage. Son magnétisme le rend plus flexible.

Ce nouveau type d’aimant avait été théorisé dans les années 1960 : une équipe de physiciens vient enfin de le mettre au point. Le 7 février 2019, ils ont présenté leur trouvaille dans la revue Nature Communications : elle pourrait un jour permettre d’améliorer les capacités de stockage.

Ce nouvel aimant est présenté comme plus flexible que ses homologues, car ses champs magnétiques peuvent apparaitre et disparaitre, comme l’explique l’université de New York dans un communiqué.

Les champs magnétiques apparaissent et disparaissent

Pour comprendre ce qu’apporte cette découverte, il faut expliquer comment fonctionne un aimant classique. Les éléments magnétiques qui le composent tentent de créer un champ magnétique en « s’alignant avec leurs voisins ». Si cet aimant est exposé à la chaleur, l’alignement n’est plus garanti.

Dans ce nouvel aimant, les champs magnétiques surviennent et disparaissent. La transition entre les phases où le magnétisme est actif et celles où il ne l’est pas sont plus rapides. C’est cette caractéristique qui « pourrait être bénéfique pour la consommation d’énergie et la vitesse de commutation dans un ordinateur », note Andrew Wray, professeur adjoint de physique à l’université de New York et co-auteur de l’étude.

Un meilleur contrôle des informations stockées

Le magnétisme de cet aimant le rend aussi intéressant pour favoriser une meilleure interaction avec un courant électrique. Cet aimant permettrait d’assurer un meilleur contrôle des « informations stockées magnétiquement », complète le chercheur.

Avec cette étude, les liens entre magnétisme et électricité dans ce type d’aimant commencent à devenir un peu plus clair pour les scientifiques. Cette découverte pourrait être importante dans le cadre de la supraconductivité, qui permet de transporter de l’électricité sans perdre de l’énergie.