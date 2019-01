La mission VA247 prendra son envol le 5 février. Un lancement à suivre en direct.

La mission VA247 revêt un caractère un peu particulier pour Arianespace, car il s’agit du premier vol de l’année pour la fusée Ariane 5. Pour le reste, c’est du classique pour l’entreprise française puisqu’il lui faudra transporter deux satellites de télécommunications : Saudi Geostationary Satellite 1/Hellas Sat 4 (HS-4/SGS-1) et GSAT-31. Ils seront placés sur une orbite géostationnaire.

GSAT-31 sera opéré par l’Organisation indienne pour la recherche spatiale. L’agence est une cliente régulière d’Arianespace : depuis 2013, elle a fait appel à ses services une petite dizaine de fois. Et lorsque ce n’est pas une fusée Ariane 5 qui est utilisée, l’ISRO passe par son lanceur maison, sobrement appelé GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle).

With delivery of GSAT-31, both passengers for #Arianespace ’s year-opening #Ariane5 flight are now at the Spaceport in French Guiana ! This communications satellite will be orbited Feb. 5 for our long-time partners at #India ’s @ISRO space agency. #MissiontoSuccess 🚀 #VA247 pic.twitter.com/ktY4jQoo2B

Quant à HS-4/SGS-1, il sera opéré par la société grecque Hellas Sat, filiale du groupe saoudien Arabsat. L’engin fournira des capacités de télécommunications avancées, dont la télévision, l’Internet, le téléphone et les communications militaires sécurisées à des clients au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Il a été construit par l’entreprise américaine Lockheed Martin.

Pour acheminer les deux satellites dans l’espace, c’est une fusée Ariane 5 ECA qui sera mise en œuvre. C’est la version du lanceur qu’Arianespace utilise depuis dix ans maintenant. Elle est capable de transporter près de dix tonnes de charge utile en orbite de transfert géostationnaire. Ses jours sont toutefois comptés : en 2020, la fusée doit céder sa place à Ariane 6.

Le décollage de la mission VA247 surviendra le 5 février 2019. Comme toujours avec les lancements opérés par Arianespace, c’est depuis le centre spatial guyanais, non loin de Kourou, en Guyane, que la fusée prendra son envol.

With up to five missions planned in 2019, #Ariane5 will have another busy year of activity from the Spaceport in French Guiana – which will begin with a Feb. 5 dual-passenger launch to GTO at the service of @Arabsat, @KACST and @ISRO. #MissiontoSuccess #AE2019 pic.twitter.com/OVBthSO73t

— Arianespace (@Arianespace) January 9, 2019