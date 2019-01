La météo ou votre sommeil vous ont dissuadé de regarder la seule éclipse lunaire totale de l'année ? Vous pouvez découvrir cet événement céleste en images, immortalisé dans la nuit du 20 au 21 janvier 2019.

La seule éclipse lunaire totale de 2019 a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 janvier. Injustement qualifié de « super lune » ou « lune de sang », l’astre s’est aligné avec la Terre et le Soleil.

Il fallait se lever aux aurores pour assister au spectacle, qui a eu lieu entre 4 et 7 heures du matin. La phase totale a duré un peu plus d’une heure. L’observation était également dépendante de la météo. Si vous n’avez pas pu profiter de cet événement, d’autres chasseurs d’éclipses ont immortalisé l’instant pour vous.

Ciel & Espace, la publication de l’Association française d’Astronomie, a dévoilé le 21 janvier plusieurs images de l’éclipse prises depuis Paris, notamment au pied de la Tour Eiffel.

Plusieurs photographes ont partagé leurs images de la Lune dans les heures suivant l’événement.

L’Agence spatiale européenne (ESA) propose également aux internautes qui ont assisté à l’éclipse lunaire de partager leurs clichés sur Twitter, accompagnés du hashtag #yourESA.

La photo suivante a par exemple été prise depuis Reims, explique son photographe sur le réseau social.

Un autre internaute est parvenu à photographier la Lune en plus gros plan, pour montrer comment sa teinte a évolué au cours de l’éclipse. Les images ont été prises depuis la Normandie, à Caen.

Ici, on découvre la Lune cuivrée immortalisée au dessus de Leyde, une ville des Pays-Bas.

#ESTEC telecom engineer Marco Sartori snapped this spectacular shot of this morning's #LunarEclipse from the rooftops of nearby Leiden #YourESA. (Image copyright M. Sartori) pic.twitter.com/xAZzsydYZt

— ESA Technology (@ESA_Tech) January 21, 2019