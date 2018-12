Deux cosmonautes préparent une sortie extravéhiculaire pour contrôler l'état du vaisseau Soyouz, qui a été impliqué dans une fuite d'oxygène cet été. Le véhicule doit servir en décembre pour ramener trois membres d'équipage sur Terre.

C’est une vérification cruciale que s’apprêtent à conduire deux cosmonautes russes, Oleg Kononenko et Sergueï Prokopyev. Ce mardi 11 décembre, à partir de 17 heures en France, les deux hommes effectueront une sortie extravéhiculaire de 6 heures aux abords de la Station spatiale internationale. Objectif ? Contrôler l’étanchéité et l’intégrité de la paroi externe du vaisseau Soyouz MS-09.

Car le 19 décembre, ce même vaisseau sera utilisé par trois membres de l’équipage (Sergueï Prokopyev, ainsi que l’Allemand Alexander Gerst et l’Américaine Serena Auñón-Chancellor) pour rentrer sur Terre, après six mois en orbite à près de 400 km d’altitude. Il est donc essentiel de s’assurer que le Soyouz MS-09 est capable de supporter une rentrée atmosphérique.

Two Russian spacewalkers will work outside the station Tuesday to inspect a Soyuz crew vessel that will return to Earth next week with three Exp 57 crew members. https://t.co/J8sflM1yfr pic.twitter.com/zYfoXMfOm3

