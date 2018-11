Le 9 novembre, plusieurs pilotes d'avions ont aperçu au large de la côte ouest de l'Irlande d'étranges lumières. Les autorités irlandaises ont lancé une enquête.

Depuis le vendredi 9 novembre, l’aviation civile irlandaise enquête sur d’étranges phénomènes, aperçus au large de la côte sud-ouest du pays.

Ce jour-là, rapporte la BBC, il était environ 6h45 lorsqu’une pilote de la British Airways a contacté une tour de contrôle irlandaise. Elle voulait savoir si des exercices militaires avaient lieu dans l’espace aérien qu’elle survolait.

Elle voyait dans le ciel un mouvement anormal, comme un objet qui « bougeait si vite. » Il s’agissait, raconte-t-elle, qu’une « lumière très brillante. » Elle aurait frôlé son appareil, avant de repartir vers le nord.

Les contrôleurs aériens lui ont indiqué qu’aucun exercice n’était en cours.

Plusieurs témoignages similaires le 9 novembre

Plus tard, un autre pilote, cette fois de la compagnie Virgin, a également joint ces contrôleurs. Il a décrit des « objets multiples suivant le même genre de trajectoire », très lumineux, et a suggéré qu’il pourrait s’agir de météorites. Enfin, un troisième a indiqué que la vitesse était « astronomique » et que les objets volants non identifiés se déplaçaient plus vite que la vitesse du son.

Ces 3 pilotes ont ainsi signalé avoir vu des objet volant non identifié (OVNI), le même jour. Suite à ces rapports, tous datés du 9 novembre, l’aviation civile irlandaise a ouvert une enquête. Elle se refuse à commenter davantage l’affaire, tant que celle-ci ne sera pas conclue.