Lecture Zen Résumer l'article

Des fossiles de baleines préhistoriques ont été découverts au large de l’Australie. Appartenant aujourd’hui à une espèce éteinte, elles auraient été emblématiques de cette région à l’époque, étant petites, avec de grands yeux… mais également dotées d’énormes dents.

À quoi pensez-vous si l’on parle de l’Australie ? Le plus souvent aux koalas, aux wombats, aux araignées géantes et aux serpents… Le plus emblématique étant évidemment les kangourous !

Il y a environ 25 millions d’années, un autre animal aurait été l’emblème du pays. Contrairement à aujourd’hui, il ne vivait pas sur la terre ferme, mais bien dans l’océan, car il s’agissait d’une baleine. Une équipe de chercheurs australiens a décrit cette nouvelle espèce de baleine dans un article de la revue Zoological Journal of the Linnean Society paru le 12 août 2025.

Cette baleine est très particulière, parce qu’elle fait partie de la famille des mammalodontidés, disparue de nos jours. Une pléthore de nouveaux fossiles, appartenant à la même famille, mais d’espèces différentes, a été découverte il y a peu sur les côtes australiennes à côté de la ville de Victoria, au sud-est de Melbourne.

Les musées de Victoria, qui ont nettoyé et étudié les os récupérés, ont fait une vidéo pour présenter cette nouvelle espèce.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une même famille, mais des espèces différentes

La plupart des baleines aujourd’hui sont dotées, dans leur bouche, de fanons, c’est-à-dire de sortes de poils qui filtrent le plancton. La famille des mammalodontidés regroupait des animaux marins « petits (pas plus de trois mètres), dotés de grands yeux et de mâchoires courtes et dentées », explique le communiqué de presse des musées de Victoria.

Il existe pour le moment 4 espèces de mammalodontidés, dont 3 ont été identifiées. Les 2 premières déjà connues sont :

Mammalodon colliveri : a des mâchoires émoussées et des dents usées jusqu’aux gencives, ce qui suggère qu’il aspirait et suçait ses proies,

ses proies, Janjucetus hunderi : a un museau triangulaire, robuste et des dents acérés avec des muscles de la mâchoire très puissants, ce qui indique qu’il était plutôt du genre à mordre et à arracher ses victimes.

Crânes fossiles de baleines mammalodontidés (de gauche à droite) : Mammalodon colliveri , Janjucetus dullardi et Janjucetus hunderi. // Source : Tom Breakwell, Museums Victoria.

Quand et comment ces 2 espèces se sont-elles différenciées et sont devenues aussi différentes ? Cela reste un mystère.

Aujourd’hui, les chercheurs décrivent une 3e espèce de mammalodontidé dans leur article : le Janjucetus dullardi. Ses différences avec Janjucetus hunderi résident dans ses dents et les os de ses oreilles.

Les os du fossile découvert leur ont appris qu’il s’agissait probablement d’un animal juvénile, pas encore arrivé au bout de sa croissance. Grâce à des calculs de prévision sur les os récupérés, les scientifiques estiment qu’adulte, cette espèce devait mesurer 2 m de long environ, soit le plus petit fossile de baleine jamais retrouvé en Australie.

Une baleine qui vivait dans des eaux douces et ensoleillées

Il y a environ 25 millions d’années, la Terre a subi un réchauffement climatique. Les eaux dans lesquelles ont été retrouvés les fossiles étaient alors plus chaudes et le niveau de la mer plus élevé.

Le fossile de baleine Janjucetus dullardi (2 mètres de long), récemment décrit, côtoie un rorqual commun moderne (26 mètres) et un plongeur humain (2 mètres). // Source : Illustration : Ruairidh Duncan/ Graphisme : Erich Fitzgerald

Pour autant, les scientifiques expliquent : « Les petites baleines aux dents acérées n’ont visiblement pas été gênées par ce long été d’eaux douces et ensoleillées : 80 % des dizaines de fossiles de baleines découverts à Victoria datant de cette époque sont des mammalodontidés, pour la plupart d’espèces inconnues. » Avant de souligner : « En revanche, des roches du même âge en Nouvelle-Zélande n’ont livré qu’un seul mammalodontidé après un siècle de collecte intensive de fossiles de baleines. »

De nos jours, les mammolodontidés ont disparu depuis environ 22 millions d’années. Bien que leur commencement soit la partie de leur histoire la plus difficile à reconstituer, les chercheurs pensent qu’ils sont apparus au large du sud de l’Australie, il y a environ 34 millions d’années.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama