La dernière décennie a vu une explosion de nouvelles recherches sur certains des sons les plus fascinants de la mer : les vocalisations des baleines et des dauphins.

Les scientifiques ont découvert comment les baleines à bosse apprennent les chants des populations voisines, de sorte que ces chants voyagent de l’ouest de l’Australie à l’Amérique du Sud. Ils ont découvert des baleines boréales qui chantent 184 chansons différentes sur une période de trois ans, et ont appris comment les grands dauphins utilisent des sifflements caractéristiques pour renforcer des alliances.

Les chercheurs ont également montré que les dialectes vocaux des cachalots sont d’autant plus différents qu’ils sont en contact les uns avec les autres dans l’ensemble du Pacifique, ce qui suggère que ces dialectes fonctionnent comme des marqueurs ethniques. Les progrès de la technologie, sous la forme de drones, de balises acoustiques et d’enregistreurs, permettent d’accumuler rapidement de tels résultats.

Une grande partie des signaux émis par les baleines et les dauphins semble être liée à l’identité dans des contextes sociaux. Il peut s’agir de l’identification de membres d’alliances, ou de membres d’unités sociales à long terme et de clans, ou d’une population ou d’une espèce particulière. La communication vocale permet également de construire et renforcer les liens sociaux et de coordonner la recherche coopérative de nourriture.

Nous avons également assisté à la résurrection d’une vieille idée : derrière toutes ces découvertes se cache en réalité un langage semblable à celui de l’homme. Si nous parvenons à trouver les bons outils, nous pourrons le décoder et commencer à parler aux baleines comme nous le faisons avec nos voisins.

Le nouvel outil le plus en vogue est l’IA. À la lecture de certains articles de presse sur le sujet, on pourrait croire que de telles conversations sont imminentes.

Deux études récentes se distinguent par les affirmations spectaculaires qu’elles font sur le langage des baleines. L’une décrit une baleine à bosse qui répond à la diffusion d’un appel par un appel similaire (mais qui finit par s’en désintéresser).

L’importance de cette étude était de démontrer que de tels protocoles sont possibles, car diffuser les cris d’un animal et observer sa réaction est une méthode éprouvée pour découvrir les significations et les fonctions de ses messages.

Ce n’est toutefois pas la première fois que des baleines ou des dauphins sont diffusés en « playback », et les scientifiques n’ont pas non plus « conversé » avec la baleine, comme ils l’ont prétendu. S’il s’agit d’une « conversation », alors nous en avons de plus perspicaces avec d’autres espèces depuis des décennies – il y a eu plus de 600 études de ce type sur les oiseaux.

La deuxième étude est une analyse détaillée des modèles de clics, appelés codas, produits par les cachalots. Elle montre que les baleines semblent modifier de manière synchronisée le tempo de leurs codas lorsqu’elles les utilisent pour échanger entre elles.

Ce type de chorale synchronisée n’est pas l’apanage des baleines. Il se produit dans tout le règne animal, des lucioles aux primates. Peu de manifestations animales sont aussi synchronisées que le chœur à quatre voix des troglodytes maculés, tandis que les troglodytes joyeux utilisent des duos spécifiques à chaque couple d’oiseaux pour signaler leur engagement envers leurs partenaires.

Néanmoins, les découvertes à propos des cachalots sont passionnantes et s’inscrivent dans notre compréhension générale des codas comme ayant une fonction de lien social. Mais les scientifiques ont également tenté d’intégrer ces changements de tempo dans un « alphabet phonétique », « comme l’alphabet phonétique international pour les langues humaines », et c’est cette dernière affirmation qui a fait l’objet d’articles de journaux.

Cependant, rien ne prouve que les cachalots utilisent ces différents tempos dans des séquences aussi complexes que celles qui caractérisent le langage humain. Nous avons trouvé de meilleures preuves de l’existence de règles de séquences complexes chez les capucins bistrés. Je me demande pourquoi nous ne voyons pas de gros titres sur des alphabets phonétiques ou des conversations imminentes avec ces oiseaux.

Ne vous faites pas avoir par l’emballement médiatique

Cela fait maintenant plusieurs décennies que nous étudions de près le comportement vocal des cétacés dans la nature et en captivité. Comparez cela à la rapidité avec laquelle vous ou moi pouvons commencer à échanger des idées avec une autre personne avec qui nous ne parlons pas la même langue – parce que nous utilisons la « théorie de l’esprit » pour nous comprendre les uns les autres en tant qu’agents de communication.

Si du langage se trouvait chez ces animaux, je pense que nous l’aurions déjà trouvé. Le détecteur de langage le plus puissant que nous connaissions se trouve entre nos oreilles, et nous l’avons utilisé pour apprendre sans effort la langue de notre enfance lorsque nous étions tout petits. Comme le montre l’histoire d’Helen Keller, la langue trouve un moyen.

Persuader la BBC de ne pas qualifier de « langage » les clics des cachalots dans sa série Blue Planet II a été le point culminant de ma carrière dans la communication scientifique. Pourquoi ?

Les cétacés communiquent de manière très complexe et nous ne comprenons toujours pas la plupart d’entre eux. Cependant, je suis convaincu que nous devrions cesser de nous focaliser sur le langage, une approche étouffante et anthropocentrique. Cela exclut d’autres perspectives sur ce qui se passe – par exemple, la relation entre la communication basée sur le rythme et la musique pourrait être un meilleur moyen de comprendre comment la synchronisation des codas chez les cachalots créée du lien social.

Il faut se garder de classer les espèces sur une seule dimension par rapport à l’homme, comme si toute l’évolution était un chemin vers quelque chose qui nous ressemble (un peu comme les premiers anthropologues classaient les sociétés en fonction de leur progrès vers la « perfection » occidentale). Au lieu de cela, quittons le sommet de l’échelle et considérons les autres animaux comme des branches distinctes d’un même arbre évolutif.

Les deux groupes de recherche qui préconisent de parler aux baleines sont liés au groupe Search for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI), ou s’en inspirent. Les dirigeants d’un groupe, le projet Ceti, soutiennent que la compréhension du « langage » des baleines nous aidera lorsque nous rencontrerons des extraterrestres.

Nous sommes déjà passés par là. John Lilly s’est également appuyé sur SETI, défendant l’idée que les dauphins étaient une intelligence non humaine dotée d’un langage complexe. Ses faibles preuves se sont finalement évaporées dans un nuage d’engouement médiatique et d’hallucinogènes.

Malheureusement, ses affirmations ont maintenu dans l’ombre l’importante découverte des sifflements caractéristiques des grands dauphins pendant beaucoup trop longtemps, et ont jeté un nuage de discrédit sur l’ensemble du domaine de la communication des cétacés, qui a mis des décennies à se dissiper. Il serait tragique que les connaissances importantes d’aujourd’hui subissent le même sort à cause d’affirmations irresponsables et d’une focalisation étroite sur le langage.

Nous devrions nous efforcer de comprendre et d’apprécier ces créatures impressionnantes pour ce qu’elles sont, et non pour la façon dont elles pourraient apaiser notre solitude cosmique.

Luke Rendell, Reader in Biology, University of St Andrews

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

