Dans la grotte d’El Mirador, au sud de l’Espagne, un nouvel épisode de cannibalisme datant de la période néolithique vient d’être mis en évidence. Publiée ce 7 août dans la revue Scientific Reports, la description de ce carnage par les archéologues fait froid dans le dos.

Une nouvelle étude à faire froid dans le dos vient d’être publiée ce 7 août 2025 dans la revue Scientific Reports. On y apprend qu’une équipe d’archéologues espagnols a retrouvé dans la grotte d’El Mirador, située dans le sud de l’Espagne, les restes d’au moins 11 personnes présentant des traces de cannibalisme.

Les restes de 11 personnes décharnées, puis consommées

Les analyses ont placé l’évènement à une date entre 5 700 et 5 570 avant notre ère, soit la période néolithique.

Les 11 personnes présentaient des âges divers et variés, allant de l’enfance à l’âge adulte. Selon le communiqué de presse de l’IPHES-CERCA (l’Institut catalan de paléoécologie humaine et d’évolution sociale, et les Centres de recherche catalans), l’analyse des os montre que ces individus auraient été « écorchés, décharnés, désarticulés, fracturés, cuits et consommés ». Autrement dit, des cannibales leur auraient enlevé la peau, la chair, les auraient démembrés avant de les couper en morceaux, de les cuire et de les manger.

Fémur d’enfant avec des marques de percussion pour l’extraction de mœlle osseuse. // Source : IPHES-CERCA

Pourquoi faire une chose pareille ? « Le cannibalisme est l’un des comportements les plus complexes à interpréter, en raison de la difficulté inhérente de comprendre l’acte de consommation d’autres humains », explique la chercheuse Palmira Saladié.

« De plus, dans de nombreux cas, il nous manque toutes les preuves nécessaires pour l’associer à un contexte comportemental spécifique. Enfin, les préjugés sociétaux ont tendance à l’interpréter invariablement comme un acte de barbarie », continue-t-elle.

Tout se serait passé en « seulement quelques jours »

Ce qui est peut-être encore plus terrifiant, c’est que cela se serait probablement produit dans un contexte de conflit entre différents groupes, plutôt que lors de pratiques rituelles ou dans le contexte d’une cérémonie particulière. Comment les chercheurs le savent-ils ? Les analyses chimiques sur les restes ont révélé que les personnes dévorées étaient « d’origine locale et [qu’elles] ont été dévorées sur une très courte période, peut-être seulement quelques jours », détaille le communiqué de presse.

Maxillaire d’humain victime de cannibalisme. // Source : IPHES-CERCA

Francesc Marginedas, l’un des auteurs de l’étude, développe : « Ce n’était ni une tradition funéraire ni une réponse à une famine extrême. Les preuves indiquent un épisode violent, étant donné la rapidité avec laquelle tout s’est passé — peut-être le résultat d’un conflit entre les communautés agricoles voisines. »

D’autres épisodes de cannibalisme ont déjà été mis en évidence à d’autres endroits en Europe, sur la même période du néolithique, comme en Allemagne ou à sur d’autres sites en Espagne.

Marques de découpe sur un os de la jambe. // Source : IPHES-CERCA

Enfin, ce n’est pas la première fois qu’un épisode de cannibalisme est documenté dans la grotte d’El Mirador. Un évènement plus récent, datant d’il y a entre 4 600 et 4 100 ans, soit à l’âge de bronze, a déjà été étudié sur ce même site.

À Palmira Saladié de conclure : « La récurrence de ces pratiques à différents moments de la préhistoire récente fait d’El Mirador un site clé pour comprendre le cannibalisme humain préhistorique et sa relation avec la mort, ainsi que les interprétations rituelles ou culturelles possibles du corps humain dans la vision du monde de ces communautés ».

