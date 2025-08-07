Lecture Zen Résumer l'article

Des images saisissantes de l’incendie dans l’Aude ont été obtenues par des satellites. Airbus Space a partagé les clichés des dommages, des flammes et des fumées observés depuis le ciel. Ces images peuvent aider les opérations, toujours en cours pour faire cesser la progression du feu.

Un incendie incontrôlable est en cours dans l’Aude ce jeudi 7 août 2025. En 24 heures, le feu a parcouru 16 000 hectares de végétation dans ce département de la région Occitanie — 17 000 hectares parcourus au total, alors que nous écrivons ces lignes le 7 août.

L’incendie, qui s’est déclaré le 5 août aux alentours de 16h, a malheureusement fait un mort et deux blessés graves, dont un en urgence absolue. Parmi les sapeurs-pompiers, on relève onze blessés, dont un en urgence absolue.

Le dernier point de situation transmis par la préfecture de l’Aude évoque 15 communes touchées par l’incendie, et d’importants moyens mobilisés. « La progression du feu ralentit », peut-on y lire, mais la situation reste compliquée. Les causes du feu ne sont pas encore déterminées, une enquête a été ouverte.

Les ravages de l’incendie dans l’Aude vus par deux satellites d’Airbus

Vu de l’espace, le phénomène est également saisissant. Plusieurs clichés partagés par Airbus Space ce 7 août révèlent à quoi ressemble l’incendie qui touche l’Aude, depuis le ciel. Le phénomène a été observé à l’aide des satellites Pléiades Neo, un duo d’engins développés par la division d’Airbus spécialisée dans les drones, les missiles ou encore les satellites artificiels.

Vous pouvez zoomer à travers les images détaillées directement sur le site d’Airbus Space.

Pourquoi observer le phénomène depuis l’orbite ? « Les images satellites fournissent des informations essentielles aux services de secours et aux autorités locales ; elles permettent d’évaluer l’ampleur des incendies, de délimiter les zones touchées et d’organiser la réponse à mettre en œuvre », explique l’ESA (Agence spatiale européenne) sur X en commentant ces images.

On distingue des avions larguant de l’eau, au-dessus de l’incendie. // Source : Via X @AirbusSpace

Airbus Space confirme que les images, acquises depuis le 6 août, sont mises à disposition pour faciliter le travail des services d’urgence, afin de les aider à « évaluer l’étendue des incendies, de définir les zones touchées et de planifier les interventions nécessaires ».

Selon le dernier point de situation de la préfecture, les opérations de largages d’eau depuis des avions sont en cours, à un rythme de 600 largages dans la journée. Si vous vous trouvez dans la zone, il est vivement recommandé d’éviter le secteur pour faciliter le travail des secours, de ne pas surcharger les lignes téléphoniques d’urgence et de rester informés de la situation.

