L’éruption de l’Etna à l’été 2024 conduit à de magnifiques clichés, largement diffusés sur les réseaux sociaux.

Après le silence, la fureur. Le plus célèbre volcan italien est entré en éruption à l’été 2024 : en Sicile, l’Etna crache des gerbes de lave et de la fumée depuis plusieurs jours maintenant. Et ce vendredi 5 juillet, l’éruption est toujours très active, bien qu’elle semble se calmer. Sur l’île voisine, le Stromboli est, lui aussi, entré en éruption. De fait, l’aéroport sicilien de Catane a été temporairement fermé — en raison des chutes de cendres volcaniques provenant de cette activité. La région est en alerte maximale, comme souvent dans cette situation.

Comme le relève le Courrier International, le journal italien Il Post relate au sujet du Stromboli qu’une « coulée de lave a atteint la côte et s’est propagée dans la mer tandis qu’une colonne de cendres haute de 2 kilomètres s’est élevée du cratère ».

L’Etna, de son côté, nous livre des images tout à fait spectaculaires. Florilège de photos partagées sur les réseaux sociaux.

Les images de l’éruption du volcan Etna

Caméra filmant l’Etna, juillet 2024. // Source : WeatherNation

Un photographie naturaliste à proximité de l’Etna, en juillet 2024. // Source : AccuWeather

L’Etna est célèbre, car celui-ci s’élève à 3 357 mètres d’altitude : c’est le plus haut volcan d’Europe ; et il est particulièrement actif — cette éruption n’est pas si surprenante. Elle n’en demeure pas moins impressionnante. Ce genre d’éruptions implique par ailleurs des dépôts de centre, sur les rues, les carrosseries et les toits.

