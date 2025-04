Lecture Zen Résumer l'article

L’Espagne a été touchée par une panne d’électricité massive le 28 avril. Parmi les infrastructures touchées dans le pays, il y avait les communications, sauf une : la radio. Malgré son grand âge et son déclin, elle a démontré son caractère indispensable dans des situations d’urgence.

L’électricité est presque totalement revenue en Espagne après une panne massive le 28 avril, qui a même touché ses voisins les plus proches, la France et le Portugal. Pendant ce black-out, l’Espagne s’est retrouvée à l’arrêt durant plusieurs heures, y compris pour une grande partie des communications.

Heureusement pour s’informer, il restait la radio. Plus vieille qu’Internet et la télévision et plus directe que les journaux, elle a aidé la population durant cette coupure. Les Espagnols ont donc changé les piles de leur poste radio.

Des communications coupées en Espagne à cause de la panne d’électricité

Face à ce black-out des communications téléphoniques, racontait El País le 28 avril, l’opérateur espagnol Telefónica a tenté de maintenir une partie de son réseau avec des générateurs le temps que le courant soit rétabli. Du côté de Vodafone, la connectivité est tombée à 35 %. Difficile de passer des coups de fil, d’envoyer des SMS ou d’aller sur les réseaux sociaux durant une grande partie de la journée.

S’il n’était pas impossible d’avoir du réseau, les opérateurs craignaient une chose : que la panne s’éternise. Là, les générateurs n’auraient pas suffi. Le diesel pour les faire marcher aurait pu manquer, et le réapprovisionnement aurait pu rencontrer des soucis. Heureusement, la coupure n’aura été que de courte durée — relative, à l’échelle des besoins actuels.

Une antenne-relai. // Source : Canva

Côté connexion Internet fixe, l’organisation NetBlocks notait que le niveau moyen — autour des 100 % — était tombé sous les 20 % et continuait de baisser avant le rétablissement du courant. Quant à la télévision, c’est la même chose : les chaînes ont coupé petit à petit, les plateaux ont été plongés dans le noir très rapidement. Les téléspectateurs espagnols ont commencé à ne plus recevoir leurs programmes, les chaînes ne pouvant plus diffuser. Certaines ont quand même pu envoyer leur flux, sans éclairage sur le plateau, en faisant presque… de la radio.

La radio comme sauveuse de l’information

On ignore encore les causes de cette coupure d’électricité en Espagne, mais ce qui est sûr, c’est qu’un petit boîtier a aidé des dizaines de milliers d’Espagnols. Par exemple, la radio publie RNE a pu continuer à diffuser ses programmes et à informer ses auditeurs. La journaliste espagnole Esther Mucientes le clame haut et fort : « il y en a un [moyen de communication] qui nous a tous sauvés. Le seul qui pouvait être entendu avec une radio et des piles, le seul qui pouvait émettre et faire parvenir sa voix, la radio. »

Des témoignages d’Espagnols ayant rallumé leur radio à piles // Source : Marco Ferrara via X

Les auditeurs devaient toutefois avoir un poste de radio avec des piles ou une voiture avec de l’essence et de la batterie pour pouvoir s’informer. Sur les réseaux sociaux, plusieurs témoignages rapportent que « beaucoup de gens se sont regroupés dans la rue autour de transistors à pile. » Tant et si bien que beaucoup se sont rués dans leurs commerces pour acheter des piles et des postes de radio.

Dans un moment de crise comme vient de le connaître l’Espagne, l’information est primordiale. Esther Mucientes l’explique très bien : « sans radio, il aurait été impossible de connaître les recommandations de la protection civile ou d’écouter les institutions dans les premières minutes et heures […]. Et il aurait été impossible de savoir que les personnes qui ont besoin d’électricité pour leur santé devraient immédiatement se rendre dans un hôpital. »

Le premier prix sur Amazon coûte 16 € : à ajouter dans son kit de survie au cas où ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !