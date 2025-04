Lecture Zen Résumer l'article

L’Espagne est touchée par une énorme panne d’électricité, qui prendra des heures à être résolue. Plusieurs hypothèses ont été avancées sur l’origine de cet incident, y compris celle de l’attaque informatique. Une piste pas confirmée à ce stade, mais pas totalement écartée non plus.

Une panne d’électricité qui a fortement paralysé l’Espagne ce 28 avril 2025, des conséquences en cascade dans la péninsule ibérique et même des incidents de moindre gravité relevés dans les pays voisins (Portugal et France). Voilà le scénario qui s’est joué — et qui se joue encore — dans le sud de l’Europe, alors que le rétablissement du réseau prendra encore des heures.

Avec, en toile de fond, une question centrale : qu’est-ce qui a bien pu causer ce brusque effondrement du réseau électrique ? Parmi les pistes envisagées au fil de la journée figure celle de l’attaque informatique. Une hypothèse qui n’a pas été démontrée jusqu’à présent, mais qui est jugée plausible compte tenu de la position politique de Madrid sur certains dossiers.

« Ces derniers mois, l’Espagne a été l’un des pays les plus attaqués numériquement en raison de sa position dans les conflits en Ukraine et à Gaza, enregistrant plusieurs centaines d’incidents considérés comme particulièrement graves chaque année », a ainsi relevé le média La Razón dans l’après-midi du 28 avril.

Lundi noir pour l’Espagne. // Source : George Becker

La Razón ajoutait à ce moment-là que le Centre national de cryptologie, qui dépend du Centre national de renseignement, le contre-espionnage, vérifiait si cette panne pourrait avoir été causée par une cyberattaque. Un travail mené aussi par l’Institut national de cybersécurité (INCIBE), l’équivalent local de l’ANSSI française.

L’INCIBE et le Centre national de cryptologie ont pour mission de protéger les infrastructures critiques et de garantir la cybersécurité dans les institutions publiques, rappelait le média espagnol, exactement de la même manière que l’ANSSI est amenée à aider les pouvoirs publics et certains acteurs essentiels à se défendre dans le cyber.

Aucune preuve formelle d’une attaque à ce stade

Si cette piste est étudiée, rien ne dit qu’elle est avérée à ce stade, même si elle a été évoquée dans la presse et par certains responsables politiques locaux, comme Juanma Moreno, le président de la communauté autonome d’Andalousie. Comme le pointe Servimedia, elle a aussi été envisagée par le Centre national de renseignement.

Cet après-midi, le gouvernement espagnol a convoqué d’urgence un conseil national de sécurité, semblable à celui que pourrait organiser la France en cas de crise d’ampleur — comme un attentat, une pandémie, ou bien un sujet d’actualité internationale. Il réunit ministres et responsables des principaux services concernés par le sujet.

La tenue de ce conseil est justifiée par l’impact de l’incident électrique, et n’est pas le signe qu’il s’agit bien d’une cyberattaque. Les messages tendent en outre à écarter progressivement cette éventualité, à l’image de la prise de parole d’Eduardo Prieto, responsable des opérations du gestionnaire du réseau de transport espagnol, qui a invité à ne pas spéculer.

Un conseil de défense est organisé en Espagne. // Source : Efraimstochter

« Les opérateurs de réseau des deux pays travaillent à trouver la cause et à rétablir l’approvisionnement en électricité. À ce stade, il n’y a aucune indication d’une quelconque cyberattaque », a également avancé António Costa sur X (ex-Twitter), le président du Conseil européen, et ancien Premier ministre du Portugal.

D’ailleurs, l’homologue portugais de l’ANSSI a pris la parole, soulignant, à ce stade « [ne pas avoir] identifié de signes indiquant une cyber-attaque ». Le Centre national de cybersécurité a aussi appelé à faire attention à « la circulation de fausses informations qui se produit dans ces situations » et à se tourner vers des sources fiables.

Incendie, défaillance, phénomène extrême ?

À supposer que la piste de la cyberattaque puisse être écartée, quelle autre éventualité reste-t-il ?

Le gestionnaire du réseau de transport portugais REN a fait état d’un phénomène rare qui aurait causé ce black out. Un phénomène appelé « vibration atmosphérique induite », selon lui. « En raison des variations extrêmes de température en Espagne, des oscillations anormales sont survenues sur les lignes à très haute tension (400 000 volts). »

Autre possibilité : une « simple » défaillance technique, ou bien une cause extérieure possiblement accidentelle. En 2021, Le Monde rapportait qu’un incendie avait non seulement brûlé des centaines d’hectares en France, mais avait aussi provoqué des coupures de courant en France, en Espagne et au Portugal. Mais rien d’une telle ampleur.

