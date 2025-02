Lecture Zen Résumer l'article

VLC s’apprête à lancer un cône sur la Lune rempli de vidéos. Le logiciel propose aux internautes d’envoyer les vidéos de leur choix : il ne vous reste plus que quelques jours pour en soumettre.

En 2021, à l’occasion de ses 20 ans, VLC voyait grand : envoyer un cône de chantier sur la Lune, avec à l’intérieur, des milliers de vidéos. Quatre ans plus tard, la capsule s’apprête à décoller de la Terre. Les vidéos choisies seront celles envoyées par des internautes du monde entier, dont vous, peut-être. La date limite a été fixée au 28 février 2025.

Envoyer des vidéos sur la Lune : l’idée saugrenue de VLC

C’est dans un tweet publié ce 24 février que l’association VideoLAN a rappelé qu’il lancerait bientôt une capsule en aluminium en forme de cône vers la Lune. Le logiciel open source invite les internautes du monde entier à envoyer leurs vidéos qui seront stockées dans la capsule. Une initiative gratuite et ouverte à tout le monde. Ils ont jusqu’au vendredi 28 février pour envoyer leurs vidéos sur le site dédié. Aucune limite n’est donnée : films, documentaires, contenus NSFW, vidéos personnelles, etc. Il faut simplement que la vidéo ne dépasse pas 1 Go. Toutes les vidéos seront stockées sur une carte microSD de 1 To, protégée et scellée dans du titane.

L’atterrisseur lunaire Griffin qui contiendra le cône de VLC // Source : VLC

Les équipes de VLC ont déjà intégré plus de 1 000 films classiques du cinéma. Évidemment, il y a parmi eux Le Voyage dans la Lune de Gorgoes Mélès, en référence à l’obus qui vient frapper la Lune. À quoi ça sert ? C’est surtout une capsule temporelle pour VideoLAN, une preuve de notre civilisation, qui ne sera ouverte que dans très longtemps, mais sans date précise. Qui sait, de futurs explorateurs lunaires tomberont peut-être sur cette capsule.

Pourquoi le cône de VLC n’a-t-il toujours pas été envoyé ?

VLC prévoit de lancer la capsule en fin d’année à bord du premier vol lunaire commercial. Il s’agit de la mission Peregrine de l’entreprise Astrobotic, qui a pris beaucoup de retard. Le 8 janvier 2024, la fusée a été lancée, comme c’était prévu, sauf qu’à cause d’une fuite de carburant, l’atterrissage lunaire a été annulé, Peregrine s’est écrasé et la mission sera reprogrammée cette année.

La mission Peregrine est réalisée en collaboration avec la NASA, dans le cadre du programme CLPS (Commercial Lunar Payloads Services), qui vise à créer un marché commercial des missions lunaires.

La capsule temporelle que VLC compte envoyer. // Source : VLC

Cette capsule sera donc placée à bord de Griffin, l’atterrisseur du programme Artemis de la NASA. Ce dernier restera sur la Lune, avec le cône de VLC à l’intérieur. Rendez-vous avant 2026 pour voir VLC atterrir sur la Lune.

