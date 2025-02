Lecture Zen Résumer l'article

Le premier vol commercial de la nouvelle fusée européenne Ariane 6 était attendu pour la fin du mois de février, quelques mois après son vol inaugural. Mais l’entreprise chargée de commercialiser et effectuer ces tirs, Arianespace, a annoncé un ajournement.

C’est un contretemps ennuyeux pour Arianespace, mais également pour l’armée française. Dans un message publié sur X (ex-Twitter) le 21 février, il a été annoncé le report du premier vol commercial de la nouvelle fusée européenne Ariane 6, à une date pour l’heure indéterminée. Le décollage était prévu jusqu’à présent le 26 février 2025.

« En raison d’opérations complémentaires nécessaires sur un moyen terrestre, le lancement initialement prévu le 26 février depuis Kourou, en Guyane française, est reporté », écrit Arianespace. La nouvelle date de lancement doit être confirmée « prochainement », une fois achevés ces préparatifs au sol.

Arianespace précise au passage qu’il n’y a aucun problème ni avec Ariane 6 ni avec la charge utile que le lanceur doit transporter, à savoir un satellite de reconnaissance optique au profit de la défense nationale. Cet appareil CSO-3 (Composante Spatiale Optique 3) rejoindra deux autres exemplaires déjà en place, et lancés respectivement en 2018 et 2020.

Vue d’artiste d’un satellite CSO. // CNES

Un satellite très attendu par l’armée

Ce satellite spécialisé dans l’imagerie spatiale est très attendu par les forces en raison d’un contexte géopolitique de plus en plus dégradé depuis 2022 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il permettra d’accroître la fréquence de revisite au-dessus d’une zone géographique, en évoluant à relative basse altitude (800 km de haut), comme CSO-1.

CSO-2, lui, opère encore plus bas, à une hauteur de 480 km au-dessus du sol. Son rôle est de délivrer des visuels encore plus fins et détaillés sur une zone d’intérêt. CSO-3 aurait dû être lancé dès 2021, mais des circonstances diverses ont décalé à plusieurs reprises le départ. D’abord à 2022, puis à décembre 2024 et à février 2025. Sans parler de ce dernier contretemps.

En raison du caractère stratégique de CSO-3 pour la France, l’armée vient de ponctuellement renforcer la protection du centre spatial guyanais. En plus des troupes au sol, des navires, des hélicoptères et des moyens anti-aériens et anti-missiles qui sécurisent la zone toute l’année, des avions de combat Rafale ont été projetés depuis la métropole.

Pour aller plus loin Pourquoi Ariane 6 est clé pour la souveraineté de l’Europe

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+