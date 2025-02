Lecture Zen Résumer l'article

Dans la nuit du 18 au 19 février 2025, un banc entier de dauphins s’est échoué sur une plage de Tasmanie. Pour plusieurs raisons, sauver les animaux s’est avéré impossible et les autorités ont finalement décidé de les euthanasier.

Les images ont fait le tour du monde. Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 février 2025, un banc de 157 dauphins s’est échoué sur une plage au large de la côte ouest de la Tasmanie. Très isolée donc peu peuplée, elle est connue pour subir des vents violents.

Mercredi après-midi, seuls 90 animaux avaient survécu, alors en plein soleil et exposés aux vents violents, Avec l’aide de vétérinaires spécialisés, la décision a donc été prise de les euthanasier.

Avant l’euthanasie, les tentatives de remise à l’eau des dauphins

Pourtant, faute n’est pas d’avoir essayé de les remettre à l’eau.

Dans un communiqué, rapporté par le journal Le Monde, le département local de l’environnement estimait déjà que la situation était « complexe à cause de l’inaccessibilité du site, des conditions océaniques et de la difficulté à acheminer un équipement spécialisé dans ce lieu reculé ».

Dauphins échoués en Tasmanie. // Source : Jocelyn Flint/ Mengha’s back paddock

Et, effectivement : « C’est probablement l’endroit le plus délicat que j’ai vu en 16 ans de travail en Tasmanie. C’est extrêmement isolé, il est extrêmement difficile d’y accéder », a déclaré Kris Carlyon, un biologiste marin.

Des conditions météorologiques défavorables

À cela, s’ajoutent des conditions météorologiques défavorables. Shelley Graham, une agente de protection de la faune sauvage, a déclaré : « Les conditions océaniques et météorologiques défavorables, qui ont empêché le sauvetage des baleines mercredi, devraient persister pendant plusieurs jours. Nous sommes allés dans l’eau ce matin et avons déplacé et tenté de remettre à l’eau deux baleines, mais sans succès, car les conditions océaniques ne permettaient pas aux animaux de passer les vagues. Les animaux s’échouent continuellement », selon des propos rapportés par le site d’information AP.

Rappelons que ces dauphins peuvent mesurer jusqu’à 6 mètres et peser plus d’une tonne. Kris Carlyon raconte : « Les tentatives de remise à l’eau des dauphins, pouvant peser plus d’une tonne chacun, ont tourné court. »

« Essayer de remettre les animaux à flot directement dans les vagues serait un défi et cela présenterait également d’énormes risques pour la sécurité de notre personnel », a confirmé Brendon Clark, un agent local de protection de la faune sauvage, auprès du Monde.

Finalement, c’est un concours de mauvaises conditions qui a, d’une certaine façon, obligé les autorités à euthanasier ces animaux pour abréger leurs souffrances.

