La fusée Starship s’approche de son 7e vol avec un nouveau test. SpaceX a procédé à une mise à feu statique des moteurs de l’étage supérieur. Une vidéo montre cet allumage des feux, qui produit d’impressionnantes flammes sous le Starship.

Le prochain vol de la fusée géante Starship approche à grands pas. Pour préparer ce 7e vol, SpaceX ne chôme pas et fait passer de nombreux tests à son Starship depuis la base privée de l’entreprise au Texas, la SpaceX Starbase. Un nouvel essai a eu lieu récemment, a annoncé la société d’Elon Musk le lundi 16 décembre 2024 : une mise à feu statique des moteurs Raptor.

La vidéo du nouveau test du Starship avant son 7e vol

L’information, partagée sur le réseau social X (ex-Twitter), est accompagnée d’une vidéo et d’une photo de cet essai. On y découvre le vaisseau Starship (le « haut » de la fusée, qui est complété par le premier étage Super Heavy juste en dessous, dans la configuration du lanceur entier) posé sur la base et allumant ses moteurs dans un superbe panache de fumée. La vidéo dure une dizaine de secondes.

Le vaisseau ne décolle pas, puisque l’objectif ici n’est pas de s’envoler, mais de tester la motorisation de l’engin. Quelques jours plus tôt, ce sont d’ailleurs les moteurs du Super Heavy qui avaient été testés en prévision du 7e vol du Starship, sans décollage non plus.

Grâce à cet allumage des moteurs, SpaceX s’assure que le Starship est en bon état avant d’être transporté vers son pas de tir. C’est là que la partie supérieure de la fusée sera intégrée au Super Heavy, comme le précisent nos confrères de Space. Le septième vol d’essai du lanceur est attendu pour le samedi 11 janvier 2025. Il sera l’occasion de tester un Starship de nouvelle génération, car l’étage supérieur a été actualisé par rapport au vol précédent.

Le 6e vol d’essai de la fusée de SpaceX était survenu le 19 novembre 2024. Il avait été marqué par un loupé : la capture du premier étage du Starship en plein vol n’avait pas pu avoir lieu. Le Super Heavy avait finalement achevé sa course au large de la Floride, et non dans les bras du Mechazilla — la tour de lancement et de récupération de SpaceX.

Cela dit, ce 6e vol avait marqué d’autres réussites pour le Starship — décollage et ascension sans difficultés, ainsi qu’un rallumage réussi d’un moteur Raptor dans l’espace. Pour l’instant, on ignore si SpaceX osera retenter une capture dans les airs du booster de la fusée durant le 7e vol.

