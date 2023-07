Depuis la planète rouge, la Terre et la Lune sont à peine perceptibles. Les futurs astronautes qui exploreront Mars ne verront plus qu’un ridicule point à la place de la Lune dans leurs jumelles.

On ne se lasse jamais d’observer la Lune dans le ciel. La présence rassurante de l’astre le plus brillant du ciel nocturne manquera sans doute aux premiers explorateurs humains de Mars. Les astronautes devraient néanmoins apercevoir la Terre et la Lune depuis la planète rouge. Cependant, le spectacle ne sera peut-être pas très impressionnant.

C’est ce que montrent des images présentées par l’Agence spatiale européenne (ESA) le 12 juillet 2023. Les clichés ont été obtenus par une sonde en orbite martienne, Mars Express, et donnent une idée de « ce que vous verriez à travers des jumelles en tant que voyageur humain vers Mars », résume l’ESA sur Twitter. Les photos ont été prises sur plusieurs jours, les 15, 21 et 27 mai, ainsi que le 2 juin 2023 — ce qui correspond à la moitié d’une orbite mensuelle de la Lune autour de la Terre. Pendant cette période, la distance entre la Terre est Mars a varié de 279 186 624 km à 301 016 265 km.

La Terre, telle une fourmi à 100 m de distance

« Sur ces simples clichés de Mars Express, la Terre a la taille d’une fourmi vue à 100 mètres de distance, et nous sommes tous à l’intérieur. Même si nous avons déjà vu des images comme celles-ci, il est toujours humble de prendre une pause et penser que nous devons nous occuper du point bleu pâle, il n’y a pas de planète B », affirme Jorge Hernández Bernal de l’université du Pays basque. Le scientifique, cité dans le communiqué de l’ESA, fait partie de l’équipe de Mars Express à l’origine de l’image.

Ces clichés peuvent effectivement rappeler l’une des plus célèbres images de notre planète, « Un point bleu pâle », qui avait été prise en 1990 par la sonde Voyager 1 à 6 milliards de km de la Terre. Trois décennies plus tard, de la même manière que ce cliché historique, la vision de Mars Express sur notre planète et la Lune donne la sensation que nous ne sommes vraiment qu’un petit grain de poussière dans l’Univers.

L’humanité est encore loin de pouvoir prétendre observer la Terre et la Lune depuis la surface de Mars. En attendant que ce rêve se concrétise, les robots et sondes qui explorent la planète nous aident à imaginer à quoi ressemblera ce futur habité sur Mars. « La prochaine fois que vous regarderez Mars dans le ciel nocturne, pensez à Mars Express — ou à la prochaine génération d’explorateurs martiens — qui nous regardent en retour ! », conclut l’ESA.

