Les scientifiques ont besoin d’aide pour étudier les castors. Vous pouvez chercher ces sympathiques rongeurs dans des images prises depuis l’espace, sans bouger de chez vous.

Chercher des castors, depuis l’espace : voici le nouveau défi scientifique auquel vous pouvez contribuer sans partir de votre salon. Lancé le 4 avril 2023, il s’agit d’un des nouveaux projets accessibles sur Zooniverse, un portail de science citoyenne. Pour participer à « Beavers from Space » (« Castor de l’espace »), il faut se rendre sur cette page du site.

Votre contribution, si vous l’acceptez, consiste à rechercher sur des images de satellites des indices de la présence de castors. L’objectif est ainsi d’aider à choisir des lieux, au niveau de cours d’eau, à restaurer pour installer notamment des barrages analogues à ceux construits par ces animaux. Si vous ignorez comment repérer la trace de castors dans des clichés pris à une telle altitude, un tutoriel est disponible — tout est cependant en anglais, mais nous vous résumons cela en français, quelques lignes plus bas. Pour repérer des castors, les scientifiques vous invitent à chercher les barrages et éventuellement les huttes (les « maisons », plus complexes à trouver), construites par ces rongeurs.

La recherche de castors peut commencer. // Source : Zooniverse

Les images satellites à observer montrent des ruisseaux et des rivières du Canada, au sud de la province de l’Alberta. « Nous prévoyons une densité relativement faible de castors dans ce paysage, c’est pourquoi nous avons besoin de votre aide pour rechercher dans les cours d’eau de la zone d’étude », indiquent les scientifiques dans leur tutoriel.

Comment repérer les barrages de castors dans ces images ?

Sur chaque image, vous devez regarder si vous voyez des barrages (ou peut-être même des huttes) de castors, dans le carré rouge au centre du cliché. Voici quelques indices, donnés par les scientifiques, pour savoir si vous voyez bien un barrage de castor sur les images :

Leur forme peut être courbée ou plus droite, mais ne sera jamais aussi droite que celle d’un pont construit par des humains ;

Les barrages de castors sont souvent construits en série, vous devriez en trouver plusieurs sur un même lieu,

Les barrages peuvent être marrons (couleur du bois ou de la boue), mais aussi verts quand ils sont anciens (car ils sont couverts de végétation),

Cherchez des mares d’eau derrière les barrages,

Et, gardez en tête que des ponts artificiels, des arbres tombés ou des débris ou des barrages rocheux peuvent facilement être confondus avec des barrages de castors.

Les barrages (« dam ») et huttes (« lodge ») de castors. // Source : Zooniverse

Si vous n’en voyez pas, vous pouvez juste indiquer « 0 » ou « no water or poor photo » (au cas où la photo ne représenterait aucun cours d’eau ou qu’elle serait de piètre qualité). Si jamais vous pensez avoir vu une hutte, cliquez sur « Done & Talk » et commentez (en anglais) en ajoutant bien le hashtag « #lodge » (hutte, en anglais). Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas de faire des erreurs : les scientifiques vérifieront — et, dans tous les cas, votre contribution leur fera gagner beaucoup de temps.

