Jamais une étoile n’avait explosé à ce point comme une crêpe sous les yeux des astronomes ébahis. Surnommée The Cow, cette explosion est étudiée par toutes les coutures pour mieux comprendre pourquoi elle est si plate, alors qu’elle ne devrait pas l’être.

« La vache » : ce n’est pas une interjection pleine de désarroi, mais le surnom — The Cow — d’une explosion détectée en 2018 dans l’espace. À l’époque, elle prend tous les scientifiques de cours. Et pour cause, The Cow est l’explosion d’étoile la plus plate jamais détectée. Elle donne lieu à une étude approfondie publiée le 30 mars 2023.

Il se trouve que l’explosion elle-même, qui s’est produite à 180 millions d’années-lumière de nous, est inhabituelle. Elle relève d’un FBOT — fast blue optical transient. Ce type d’explosion est si rare que même les supernovas sont plus courantes ; et The Cow est la première dont l’éclat lumineux ait été détecté. « On sait très peu de choses sur les explosions de FBOTs : elles ne se comportent tout simplement pas comme les étoiles qui explosent, elles sont trop brillantes et elles évoluent trop rapidement », explique l’astrophysicienne Justyn Maund, principale autrice de cette étude, adossée à l’Université de Sheffield. « En d’autres termes, elles sont bizarres, et cette nouvelle observation les rend encore plus bizarres. »

L’explosion de The Cow est asymétrique et asphérique

L’explosion d’une étoile (comme tel est le cas ici) est généralement sphérique, car l’objet lui-même est sphérique. Or, The Cow est sous une forme proche d’un disque, ce que l’on peut observer en étudiant la polarisation de la lumière (la façon dont les ondes lumineuses voyagent jusqu’à nous). Le résultat est asymétrique alors qu’« on n’a jamais imaginé que ces explosions pouvaient à ce point asphériques », et l’étude approfondie de l’explosion montre même qu’elle se distingue encore plus des supernovas classiques que ne le suggéraient les premières observations.

La fameuse explosion d’étoile The Cow, qui a eu lieu à 180 millions d’années-lumière. // Source : Raffaella Margutti/Northwestern University/Télescope Keck

Les scientifiques ont quelques hypothèses pour expliquer pourquoi cette étoile a explosé comme une crêpe :

Cela pourrait provenir du développement d’un disque avant le décès de l’étoile — l’explosion projetant surtout ce disque ;

Cela pourrait être… une supernova ratée, durant laquelle « le cœur de l’étoile s’effondre pour former un trou noir ou une étoile à neutrons qui dévore ensuite le reste de l’étoile » ;

Ou enfin, l’étoile pourrait tout bonnement passer à côté d’un trou noir (provoquant une forme de spaghettification).

Pour mieux comprendre un phénomène, les scientifiques ont besoin de plus d’une observation afin de croiser les résultats. Cette équipe de recherche entend donc chercher davantage de FBOTs — ces explosions si particulières — dans l’espace. Une explosion plate pourrait être une forme récurrente pour ces FBOTs, ou alors être un phénomène encore plus spécifique. Cette quête sera l’une des missions de l’Observatoire Vera-C.-Rubin, encore en construction au Chili et qui aura la particularité d’un champ de vision particulièrement large (même si celui-ci sera potentiellement réduit… par la pollution lumineuse).

