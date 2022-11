Trouver un générateur électrique polyvalent est compliqué, tant les modèles qui allient compacité, mobilité et puissance sont rares. Pour ne plus avoir à choisir entre une utilisation à domicile et en voyage, Bluetti a conçu son AC500.

Subir des pannes de courant, même ponctuelles, est pénible et angoissant. Non seulement se retrouver dans le noir et privé de tous ses équipements électriques (chauffage, matériel de cuisson, TV, box internet) est particulièrement désagréable, mais en plus, vous risquez de perdre tout le contenu de votre réfrigérateur.

Si les générateurs électriques sont surtout connus des propriétaires de camping-cars ou de vans, ils gagnent progressivement les habitations. Les foyers recherchent de plus en plus des solutions alternatives pour passer l’hiver sereinement, sans être privé d’électricité et surtout en réduisant autant que possible leur facture énergétique.

Conscient de ces nouvelles attentes, Bluetti lance une centrale électrique compatible avec l’énergie solaire : l’AC500. Puissant, modulable et compact, ce générateur peut aussi bien servir de dispositif de secours que de source principale d’électricité dans son jardin ou lors de ses voyages en vans.

Une puissante centrale électrique pour tenir au moins une journée en cas de panne

La centrale électrique Bluetti AC500 a été conçue pour alimenter simultanément les appareils les plus indispensables de la maison, grâce à sa puissance de 5000 W et sa compatibilité avec les prises 230V. Associé à sa batterie externe B300S, ce générateur permet, par exemple, de faire fonctionner votre frigo durant une journée entière. En prime, il se montre discret puisqu’il mesure la taille d’une petite valise (52 × 35,8 × 32,5 cm).

Le générateur Bluetti AC500 peut être couplé à un total de 6 batteries B300S. // Source : Bluetti.

Mais la véritable force de ce dispositif est sa modularité. Le Bluetti AC500 peut être rattaché à jusqu’à 6 batteries B300S, pour une quantité d’énergie disponible portée à 18 kWh. Même en cas de coupure de courant prolongée, il n’est plus question de se priver de ses appareils électriques.

Le Bluetti AC500 peut supporter tout type d’appareils sachant qu’il comprend les prises et les ports les plus courants, dont :

5 prises de 230V/16A pour les appareils les plus standards

1 prise de 230V/32A pour les plaques de cuisson et les fours notamment

2 ports USB-C de 100 W pour son smartphone et sa tablette

4 ports USB-A pour divers appareils électroniques

1 prise courant continu 12V/30A pour son ordinateur portable

1 prise allume-cigare

Un générateur pour faire baisser sa facture

L’autre atout de majeur de la centrale électrique Bluetti AC500 est sa compatibilité avec les panneaux solaires. Qu’il s’agisse de modèles fixés sur le toit d’une maison ou encore portables, ils peuvent charger le générateur en une heure environ, à une puissance de 3 000 W. Les plus pressés peuvent opter pour un rechargement simultané par l’énergie solaire et le secteur.

Ce type de raccordement à l’énergie solaire permet non seulement de gagner en indépendance vis-à-vis du système électrique principal, mais aussi de réaliser quelques économies sur sa facture énergétique. Par exemple, une fois rechargé à l’aide de panneaux solaires, le Bluetti AC500 peut alimenter un radiateur électrique, ce qui permet de se chauffer tout l’hiver sans se ruiner.

Et grâce à l’application Bluetti, il est possible de suivre en un clin d’œil sa consommation énergétique, de vérifier l’état des batteries ou encore le niveau de chargement.

Un générateur compact et facilement transportable

Lorsque vous partez en voyage, le Bluetti AC500 peut quitter son poste de secours de votre domicile pour rejoindreun van ou un camping-car. Compact, ce générateur est facilement transportable et peut même tenir dans le coffre d’une voiture.

Compact, le générateur AC500 comprend tout de même 16 prises. // Source : Bluetti.

Même pour des virées de plusieurs jours, il ne vous lâchera pas, puisqu’il peut aussi être rechargé à l’aide d’une voiture ou d’une batterie à plomb. Grâce à toutes ses prises et son onduleur sinusoïdal pur, il peut alimenter sans risque un chauffage d’appoint, un grill, une machine à café et même un micro-ondes. Grâce à ses ports USB-C, il peut aussi recharger votre smartphone ou votre tablette.

Polyvalent, le Bluetti AC500 s’adapte donc à tous les besoins et toutes les envies. Garanti 4 ans, il est disponible accompagné d’une batterie B300S à partir de 5 699 euros.