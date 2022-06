Solagro a rassemblé les données françaises sur les pesticides sous la forme d’une carte de France accessible à toutes et tous. Cela permet de visualiser le niveau d’usage des pesticides commune par commune.

L’usage de pesticides donne lieu à des données que l’on peut suivre sur l’ensemble du territoire. L’entreprise associative Solagro, qui accompagne des projets de transitions énergétiques et agroécologiques, a compilé toutes ces données sous la forme d’une carte de France. Elle est disponible sur leur site.

Solagro a donné le surnom d’« Adonis » à cette carte, en hommage à la plante du même nom, en voie de disparition en raison de l’usage intensif d’herbicides. « La carte Adonis a pour ambition de porter à la connaissance de tous les données communales sur l’usage des pesticides », explique le site.

La carte Adonis indique le niveau de présence des pesticides dans les communes. // Source : Solagro

L’indice IFT pour les pesticides

Les couleurs de la carte correspondent à l’indice de fréquence de traitement phytosanitaire (IFT) communal, qui estime le niveau d’utilisation des pesticides pour les communes, « sur la base de l’assolement de la commune, du type de pratique (conventionnelle ou bio) et des IFT régionaux de référence issus de données statistiques ou locales ».

Cela indique donc le niveau moyen d’utilisation des pesticides à l’échelle de la commune. Plus l’on tire vers le rouge foncé, plus l’indice est élevé. La même carte permet également de regarder l’IFT spécifique des herbicides. Plus positivement, il est possible aussi de regarder la présence de l’agriculture biologique par commune.

Pour regarder dans le détail, la carte permet également de zoomer en renseignant une commune spécifique à observer.

Carte Adonis, zoomée sur la zone de Caen en guise d’exemple. Les données sont disponibles commune par commune. // Source : Solagro

« Face aux enjeux environnementaux et de santé publique, il est nécessaire de construire une agriculture durable économe en intrants et respectueuse des ressources naturelles et d’assurer aux Français une alimentation de qualité pour réduire la prévalence des maladies chroniques », précise Solagro sur son site. Cette cartographie peut être utilisée par tout le monde, mais également servir dans le cadre de la recherche scientifique ou dans la définition et l’évaluation de politiques publiques.