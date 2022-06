Emma n’est autre que le premier vendeur de matelas en France. À l’occasion des soldes d’été, le fabricant vous permet d’économiser jusqu’à 35 % sur une grande sélection de produits, matelas compris.

Top départ pour les soldes d’été chez Emma. La marque de literie s’est taillée une excellente réputation dans l’univers des matelas avec son Emma Hybride, qui a été désigné comme le « meilleur choix » par l’UFC-Que Choisir en 2021.

Un matelas que vous pouvez retrouver d’ores et déjà en promotion sur le site de la marque, mais pas seulement. Emma commercialise maintenant de nombreux produits dans l’univers de la literie : sommiers, oreillers, linge de lit… Tous sont affichés à prix réduit pendant les soldes d’été.

Découvrez les offres à ne pas manquer pour refaire toute votre literie à bon prix.

Le matelas Emma Hybride à -35 %

C’est le produit star du fabricant : le matelas Emma Hybride cumule les titres depuis plusieurs années, dont le « meilleur choix » de l’UFC Que Choisir. Un succès critique qui s’explique par les prestations offertes par ce modèle.

Le matelas Emma Hybride // Source : Emma

L’Hybride d’Emma profite d’une composition hybride, constituée de 522 ressorts et de différentes épaisseurs de mousse. Au total, on retrouve 5 couches différentes à l’intérieur de ce matelas, chacune d’elle avec un but bien précis :

une mousse HRX qui va absorber les mouvements (même ceux de votre partenaire) et offrir le maintien nécessaire à votre corps ;

les 522 ressorts ensachés AeroFlex, qui vont occuper le rôle d’amortisseurs et faire circuler l’air à l’intérieur du matelas ;

une mousse à mémoire de forme qui va aligner la colonne vertébrale ;

une autre mousse, l’Airgocell, qui vient apporter la touche finale et confortable et qui évacue également la chaleur ;

et enfin, la housse Ultra-Dry régulatrice de température et déhoussable pour un lavage en machine.

Une multitude de couches qui donne au matelas Hybride toutes ses propriétés. Il offre tout le maintien nécessaire à votre corps, absorbe les mouvements et fait circuler l’air à l’intérieur. Cela permet de limiter l’impression de chaleur, même si vous avez des nuits agitées. De quoi se réveiller du bon pied tous les matins.

Pour les soldes d’été, le matelas Hybride d’Emma profite d’une réduction de 35 %, sur toutes les dimensions disponibles : du 80 x 200 cm au 200 x 200 cm. Par exemple, sur le format standard 140 x 190 cm, le prix passe à 650 euros au lieu de 999 euros.

Peut-on vraiment acheter un matelas sur Internet ?

Le meilleur matelas est celui sur lequel on se sent le mieux. Et pour le savoir, il faut impérativement l’essayer. C’est pour cette raison qu’Emma vous permet d’essayer ses matelas pendant 100 nuits. Si durant cette période vous n’êtes pas satisfait, il est possible de contacter le service client afin de procéder à un retour. Une procédure totalement gratuite, comme la livraison. Le matelas vous est ensuite remboursé intégralement dans un délai de 14 jours après le ramassage.

Le reste des promotions Emma

Emma ne se contente pas de vendre des matelas. Le fabricant est devenu un spécialiste de la literie et vend maintenant tout ce dont vous avez besoin pour bien dormir. Et pour les soldes, tous ces produits en promotion. En voici quelques-unes, que vous pouvez retrouver sur le site d’Emma.

Le lit Emma Select à -29 %

Quoi de mieux qu’un sommier Emma pour votre nouveau matelas de la même marque ? Avec son sommier Select, Emma offre plusieurs possibilités de personnalisation. Vous pouvez choisir la couleur du tissu que vous retrouvez sur la tête de lit et les bords du sommier, ainsi que celle des pieds.

Le lit Emma Select // Source : Emma

Disponible dans plusieurs dimensions (du 90 x 200 cm au 180 x 200 cm), le lit Emma Select profite d’une remise de 29 %. Dans la version 140 x 190 cm, son prix tombe alors à 390 euros.

Le lit à tiroirs Emma à -35 %

Si vous êtes du genre à utiliser le dessous de votre sommier comme fourre-tout, Emma a une solution un peu plus esthétique. Avec son lit à tiroirs, le fabricant offre de spacieux rangements intégrés sous le sommier. Des rangements qui coulissent, et qui sont donc facilement accessibles.

Le lit à tiroirs Emma // Source : Emma

Dans sa dimension 140 x 190 cm, le lit à tiroirs Emma descend au prix de 412 euros grâce à une remise de 35 %.

Le linge de lit Emma à -35 %

Dernière corde à l’arc d’Emma : le linge de lit. Le spécialiste de la literie dispose de parures de lit pour habiller votre intérieur. On retrouve des draps en coton, mais aussi en percale de coton. C’est généralement ce dernier tissu que l’on retrouve sur la literie des bons hôtels.

Tout le linge de lit Emma est affiché à -35 %. Par exemple, une parure blanche 100 % percale de coton en 140 x 200 cm avec taies d’oreiller et drap-housse revient à environ 94 euros. Un bon prix pour un linge de cette qualité.

Des packs (bundles) en promotion

Enfin, Emma propose des remises très intéressantes sur des packs comprenant tout ce dont vous avez besoin pour refaire entièrement votre literie. En un seul clic, vous pouvez ainsi commander un matelas, un sommier, des oreillers, une couette et un protège-matelas à tarif préférentiel.

