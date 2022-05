Microsoft offre pour ce mois de mai 4 jeux vidéo aux propriétaires d’une Xbox. Mais, comme depuis plusieurs mois, la sélection n’a rien de très réjouissant.

Il paraît qu’on peut faire ce qu’il nous plaît au mois de mai. Dès lors, on ne risque pas d’allumer notre Xbox pour récupérer les jeux offerts par Microsoft aux abonnés Live Gold (service obligatoire pour s’affronter dans des parties en ligne). À l’image de ce qui est proposé depuis des mois, la sélection pour ces trente prochains jours ne fait pas du tout rêver.

Ce n’est pas une sélection qui va nous inciter à prendre la manette. // Source : Louise Audry pour Numerama

En plus du jeu en ligne, le Xbox Live Gold permet de profiter de réductions exclusives sur la boutique en ligne. Attention, il ne faut pas confondre ce service avec le Xbox Game Pass qui, moyennant 9,99 € par mois, offre la possibilité de jouer à un catalogue de jeux évoluant avec le temps (façon Netflix). On notera quand même que la formule Ultimate du Game Pass, soit la plus chère, intègre le Xbox Live Gold (et, donc, tous ses bonus).

Le Xbox Live Gold est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 euros), six mois (29,99 euros) et trois mois (19,99 euros).

Les quatre jeux offerts par Microsoft sur Xbox en mai 2022

Du 1er au 31 mai : Yoku’s Island Express

Parce qu’une divinité est plongée dans un profond sommeil, Yoku doit apporter son aide à tout le monde. Le gameplay, original, mélange flipper et plateforme.

Du 16 mai au 15 juin : The Inner World- The Last Wind Monk

Pendant des siècles et des siècles, les Nez-flûtes ont veillé sur Asposia. Mais leur existence a été révélée au grand jour, et les voici désormais persécutés. Robert part à la recherche du dernier moine du vent qui pourrait les sauver. C’est parti pour un jeu d’énigmes.

Du 1er au 15 mai : Hydro Thunder Hurricane

Un jeu de course maritime dans lequel les développeurs se font plaisir avec les décors — de l’île aux monstres au triangle des Bermudes, en passant par la célèbre Zone 51.

Du 16 au 31 mai : Viva Piñata Party Animals

Incarnez Hudson Horstachio, Franklin Fizzlybear et les autres pour vous affronter dans plus de 40 mini-jeux mélangés avec des phases de course.

