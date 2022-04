Dans le déjanté Turnip Boy Commits Tax Evasion, on incarne un navet qui ne veut pas payer ses impôts. Point de départ d’une aventure, courte mais réussie, et inspirée des anciens Zelda.

Le jeu vidéo loufoque Turnip Boy Commits Tax Evasion débute par un cauchemar : la réception d’une feuille d’impôts avec une très grosse somme à rembourser. Sauf que, contrairement à nous autres citoyens modèles, le héros, un mignon petit navet, préfère déchirer le document. Un geste qui lui vaudra de devenir l’homme à tout faire du maire — un oignon moustachu. Vous trouvez que ce synopsis n’a aucun sens ? Il est pourtant le point de départ d’une aventure globalement réussie.

On aura vite compris que Turnip Boy Commits Tax Evasion est une vaste farce, qui se moque de l’évasion fiscale, entre autres sujets plus ou moins actuels. Il s’articule autour d’un univers où des fruits et des légumes vivent dans une société régie par des règles strictes, pour garantir le bien commun. Les impôts en font bien évidemment partie, au grand dam du navet qui souhaite se rebeller contre le système.

Turnip Boy Commits Tax Evasion fait partie des jeux intégrés au Xbox Game Pass en avril 2022. Il est également disponible sur PC et Nintendo Switch.

Sacrée somme à payer pour un navet… // Source : Capture Xbox

Le jeu vidéo Turnip Boy Commits Tax Evasion est incroyablement drôle

Si on devait rapprocher Turnip Boy Commits Tax Evasion d’un autre jeu vidéo, on citerait très certainement un ancien Zelda. Il recycle en effet plusieurs mécaniques de la saga phare de Nintendo, de la vue du dessus aux petits cœurs à ramasser pour récupérer un peu de santé. Pendant sa très courte aventure (2 à 3 heures, à tout casser), le navet récupère quelques gadgets qui aident à résoudre quelques énigmes simplistes. Un arrosoir permettra d’interagir avec des graines (certaines se transforment en portails de téléportation, façon Portal !), une combinaison de résister aux flammes. Turnip Boy Commits Tax Evasion n’atteint pas la profondeur d’un Zelda, mais au moins propose-t-il un gameplay d’une efficacité redoutable.

Quand il ne doit pas aider le maire à ramasser divers objets mystérieux (on comprendra à la fin pourquoi), le navet peut prêter main forte aux habitants qu’il croise. Un piment coiffeur qui a besoin d’une teinture, un élève qui a laissé tomber son smartphone, un vendeur poivron qui souhaite obtenir un placement de produit avec une streameuse, un cornichon mafieux qui cherche à s’évader de son bocal… Autant de situations loufoques à découvrir, sachant que les développeurs multiplient volontiers les références à la culture pop (on vous a mis quelques exemples en-dessous).

Des combats de boss très simples // Source : Capture Xbox

La partie action n’est pas très élaborée mais, encore une fois, c’est l’humour qui prime. Comme on incarne une entité végétale, le bestiaire de Turnip Boy Commits Tax Evasion réunit des animaux herbivores, comme des escargots ou des lapins. C’est une preuve que derrière l’immense gag se cache une forme de cohérence qui apporte beaucoup de satisfaction. On navigue de clin d’œil en clin d’œil, sans jamais ressentir l’envie de lâcher la manette. Au regard de la faible durée de vie, on peut être tenté de finir le jeu d’une seule traite (spoiler : de nouvelles zones sont accessibles après le générique de fin). En prime, la réalisation est de bonne tenue, hormis peut-être certains morceaux de musique, qui peuvent devenir entêtants.

À noter que le navet a une sale manie : déchirer tout ce qui ressemble à un document fiscale — même une déclaration d’amour à destination d’une fraise.

Quelques blagues à apprécier

Quand Turnip Boy Commits Tax Evasion fait des jeux de mots :

Turnip Boy Commits Tax Evasion // Source : Capture Xbox

Quand Turnip Boy Commits Tax Evasion fait référence à Groot des Gardiens de la Galaxie :

Turnip Boy Commits Tax Evasion // Source : Capture Xbox

Quand Turnip Boy Commits Tax Evasion se moque des extensions payantes :

Turnip Boy Commits Tax Evasion // Source : Capture Xbox

Quand Turnip Boy Commits Tax Evasion fait référence au covid (avec un petit conseil d’usage) :

Turnip Boy Commits Tax Evasion // Source : Capture Xbox

