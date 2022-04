[Deal du jour] Netflix et Prime Video ne vous suffisent plus ? Voilà qui tombe bien, car Canal+ propose temporairement un pack regroupant Canal+ et Disney+ pour un petit prix. Surtout si vous avez moins de 26 ans.

Que vous aimiez Marvel, Pixar, les créations françaises originales Canal+, le sport, les documentaires, les séries étrangères ou le cinéma en général, nul doute que vous devriez trouver de quoi vous occuper dans le pack Canal+ & Disney+ proposé actuellement à un prix très avantageux chez Canal+. Si vous avez moins de 26 ans, il est possible de s’abonner à ces deux plateformes de SVoD pour seulement 12,49 euros par mois, sans engagement.

Si vous avez plus de 26 ans, notez que cette offre est également proposée à un prix avantageux temporaire pour vous, à savoir 20,99 euros par mois. En revanche, il y a cette fois un engagement non négligeable de 24 mois, et après 12 mois le prix monte à 24,99 euros par mois. Ici l’option TV+, qui ajoute des chaînes, est incluse de force. Les deux premiers mois sont offerts, mais après il faudra ajouter 10 euros par mois à la facture. Heureusement, il est possible de la résilier à tout moment par la suite. Pour faire passer la pilule de cette option imposée qui n’en est donc plus vraiment une, 50 euros sont offerts en cas de souscription.

Canal+ et Disney+ // Source : Canal+

Pour mieux comprendre l’offre

Que comprend exactement ce pack ?

Comme son nom l’indique, le pack Canal+ & Disney+ propose le contenu de ces deux plateformes. Plus exactement, chez Canal+ cela comprend ce qui est diffusé par la chaîne, mais aussi les bouquets Canal+ Grand Écran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et Canal+ Décalé. Chez Disney+, pour mémoire il est question d’y retrouver (presque) tout le contenu Disney, Marvel, Pixar, National Geographic et Star. Notez que l’offre est sans engagement et que deux utilisateurs peuvent profiter de Canal+ en simultané.

Le tout est accessible sur PC, mobile, consoles et autres smart TV. Pas d’accès depuis une box TV d’opérateur en revanche. Enfin, outre la TNT en live et en replay, l’accès à un peu plus de 1 000 journaux et magazines numériques sont compris sans surcoût avec Cafeyn.

Quelles sont les conditions pour pouvoir en profiter ?

Pour prouver que vous avez bien entre 18 et 25 ans, seule une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire ou carte de séjour) vous sera demandée au format jpeg, pnh, tiff ou pdf.

